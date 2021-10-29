Согласно документу, Правительство страны передает ряд своих полномочий министерствам, а некоторые полномочия министерств переходят местным исполнительным органам. Такой подход, наде­ются разработчики, позволит повысить самостоятельность и ответственность государственных органов, а также оперативность в принятии решений.

Итак, от Правительства Министерству национальной экономики предлагается передать процедуры установления порядка составления и предоставления отчета о реализации стратегического плана, разработку и утверждение типовой формы минимального социального стандарта. Министерству индустрии и инфра­структурного развития – утверж­дение порядка и требований к проведению досмот­ра пассажиров и лиц, посещаю­щих объекты транспорт­ной инфраструктуры, межотрас­левая координация деятельности государственных органов, обеспечивающих безопас­ность машин и оборудования, а также утверждение требований к техническим средствам, применяемым при досмотре в сфере гражданской авиации.

Минюсту достанется утверж­дение типового устава для осуществления деятельности субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства, создаваемыми в организационно-правовой форме акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью, производственного кооператива, а Министерству культуры и спорта – утверждение типового положения об областных ономастических комиссиях и ономастических комиссиях городов республиканского значения, столицы.

Утверждение квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании аудиторской деятельности, утверждение форм свидетельства и правил аккредитации профессиональных организаций, организаций по сертификации, установление минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильт­ра и папиросы предлагается передать Министерству финансов.

За Министерством здравоохранения будет утверждение переч­ня заболеваний, которые могут быть признаны имеющими причинную связь с ядерными испытаниями, утверждение перечня заболеваний, препятствую­щих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания.

Министерству труда и социальной защиты населения придется утверждать порядок выдачи удостоверений единого образца реабилитированным гражданам; утверждение порядка отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска, а Министерству внутренних дел – утверждать правила обеспечения бесплатным проездом, а также продуктами питания или деньгами на путь следования лиц, освобождаемых от отбывания наказания в виде ареста или лишения свободы к месту жительства или работы, ведение учета лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, разработка и утверждение правил пожарной безопасности; разработка и утверждение правил медицинской и психологической реабилитации сотрудников органов гражданской защиты на базе медицинских учреждений и реабилитационных центров.

Перемены коснутся всех министерств Кабмина. Местным же исполнительным органам предложено передать ряд функций от министерств образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта, сельского хозяйства.

Законопроектом также наделяются дополнительными функ­циями министерства экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

– Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Бюджетный и Уголовно-исполнительный кодексы. Кроме того, предусматривается передача на уровень местных исполнительных органов некоторых функций министерств образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства. Также в целях усиления полномочий министерств экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности им будет предоставлен ряд дополнительных функций, – отметила в своем докладе сенатор Ляззат Рысбекова.

В ходе обсуждения сенатор Нурлан Бикенов поинтересовался, повлияют ли данные поправки на изменение лимита численности центральных и местных исполнительных органов с учетом передачи и перераспределения функций и не приведет ли это к увеличению государственного аппарата.

По словам главы Минэкономики Асета Иргалиева, действующим законодательством предусмотрено четыре вида функций – стратегические, регулятивные, контрольные и реализационные.

– Поправками предусмотрено перераспределение 68 функций, из них 57 – это регулятивные функ­ции. Данные поправки направлены на наделение госорганов соответствующим правом выпускать нормативно-правовые акты. К примеру, сегодня типовой устав ТОО утверждается Правительством, после принятия законопроекта данное право будет передано Минюсту. Документ сегодня разрабатывается уже отраслевыми госорганами и в установленном порядке вносится на рассмотрение Канцелярии Премьер-минист­ра, поэтому перераспределение функ­ций, предусмотренных законопроектом, будет происходить в рамках установленных штатных лимитов госорганов, – пояснил министр.

Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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