В рамках официального визита в Тбилиси министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев был принят Президентом Грузии

Михаилом Кавелашвили.

В ходе беседы Михаил Кавелашвили с удовлетворением отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия от имени Президента Касым-Жомарта

Токаева. Он также подчеркнул, что Казахстан и Грузию связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи и что дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в нашей стране уделяют особое внимание.

В ходе встречи стороны отметили большой потенциал развития казахско-грузинских отношений и необходимость максимально эффективно решить имеющиеся вопросы, повысить уровень взаимодействия. Был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также сверены подходы по ключевым направлениям дальнейшего партнерства в рамках многосторонних форматов.

В Тбилиси Ермек Кошербаев также встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

В ходе переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены актуальные воп­росы казахстанско-грузинских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Отметив, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией сос­тавил 184,5 млн долларов, стороны констатировали необходимость принятия практических мер по его увеличению. Выражена также заинтересованность во взаимном увеличении прямых инвестиций и реа­лизации совместных проектов в таких сферах, как логистика, инфраструктура и торговля.

– Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможнос­ти морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок, – отметил Ермек Кошербаев.

Одним из ключевых приоритетов взаимодействия обоз­начено дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного марш­рута (ТМТМ). Особое внимание было уделено проекту по запус­ку нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок и станет важным звеном в логистической цепи Среднего коридора.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным воп­росам региональной и международной повестки дня.

Обстоятельные переговоры глава МИД РК провел и со своей грузинской коллегой – министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-грузинских отношений, которые основаны на заинтересованности в развитии устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.

– Казахстан рассматривает Грузию как надежного политического и экономического партнера на Южном Кавказе, с которым нас связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи, – отметил в ходе переговоров Ермек Кошербаев.

Он подчеркнул значимость контактов на высшем и высоком уровнях, заложивших прочную основу для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. Было отмечено, что дополнительный импульс двустороннему взаимодействию, позволившему вывести казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень, придали итоги официального визита в Казахстан Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, состоявшегося в феврале 2025 года.

Как отмечается в сообщении МИД РК, в ходе обсуждения экономического блока вопросов стороны выразили удовлетворенность позитивной динамикой роста товарооборота, объе­ма казахстанских инвестиций в экономику Грузии, превысившего 600 млн долларов, а также активным участием казахстанских компаний в реализации проектов в сферах логистики, энергетики и финансов.

Развитие Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута также стало одним из важных вопросов на повестке переговоров.

– Наша общая задача – пос­ледовательное наращивание его пропускной способности, повышение предсказуемости транспортных сервисов и обеспечение прозрачности тарифной политики, – подчеркнул глава МИД Казахстана.

Ермек Кошербаев также обратил внимание на инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН, цель которой – укрепление глобального сотрудничест­ва в области рационального управления водными ресурсами и обеспечения водной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Грузии констатировали значительный потенциал для расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, цифровой экономике и финансовых услугах.

Стороны выразили уверенность, что состоявшиеся в Тбилиси переговоры позволят закрепить достигнутую положительную динамику и определить конкретные шаги по дальнейшему развитию взаи­модействия в таких ключевых направлениях, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции.

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Грузии на 2026–2027 годы.