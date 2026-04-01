Повысить уровень взаимодействия Международное сотрудничество 8 апреля 2026 г. 1:20 13 Ануар Калмыков Казахстан и Грузия нацелены на углубление сотрудничества фото с сайта gov.kz В рамках официального визита в Тбилиси министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев был принят Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. В ходе беседы Михаил Кавелашвили с удовлетворением отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами. В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Он также подчеркнул, что Казахстан и Грузию связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи и что дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в нашей стране уделяют особое внимание. В ходе встречи стороны отметили большой потенциал развития казахско-грузинских отношений и необходимость максимально эффективно решить имеющиеся вопросы, повысить уровень взаимодействия. Был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также сверены подходы по ключевым направлениям дальнейшего партнерства в рамках многосторонних форматов. В Тбилиси Ермек Кошербаев также встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. В ходе переговоров была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Отметив, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов, стороны констатировали необходимость принятия практических мер по его увеличению. Выражена также заинтересованность во взаимном увеличении прямых инвестиций и реализации совместных проектов в таких сферах, как логистика, инфраструктура и торговля. – Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможности морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок, – отметил Ермек Кошербаев. Одним из ключевых приоритетов взаимодействия обозначено дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Особое внимание было уделено проекту по запуску нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок и станет важным звеном в логистической цепи Среднего коридора. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Обстоятельные переговоры глава МИД РК провел и со своей грузинской коллегой – министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-грузинских отношений, которые основаны на заинтересованности в развитии устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества. – Казахстан рассматривает Грузию как надежного политического и экономического партнера на Южном Кавказе, с которым нас связывают многовековые традиции дружбы и взаимопомощи, – отметил в ходе переговоров Ермек Кошербаев. Он подчеркнул значимость контактов на высшем и высоком уровнях, заложивших прочную основу для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки. Было отмечено, что дополнительный импульс двустороннему взаимодействию, позволившему вывести казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень, придали итоги официального визита в Казахстан Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, состоявшегося в феврале 2025 года. Как отмечается в сообщении МИД РК, в ходе обсуждения экономического блока вопросов стороны выразили удовлетворенность позитивной динамикой роста товарооборота, объема казахстанских инвестиций в экономику Грузии, превысившего 600 млн долларов, а также активным участием казахстанских компаний в реализации проектов в сферах логистики, энергетики и финансов. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута также стало одним из важных вопросов на повестке переговоров. – Наша общая задача – последовательное наращивание его пропускной способности, повышение предсказуемости транспортных сервисов и обеспечение прозрачности тарифной политики, – подчеркнул глава МИД Казахстана. Ермек Кошербаев также обратил внимание на инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН, цель которой – укрепление глобального сотрудничества в области рационального управления водными ресурсами и обеспечения водной безопасности. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Грузии констатировали значительный потенциал для расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе, цифровой экономике и финансовых услугах. Стороны выразили уверенность, что состоявшиеся в Тбилиси переговоры позволят закрепить достигнутую положительную динамику и определить конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимодействия в таких ключевых направлениях, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции. По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Грузии на 2026–2027 годы. #Грузия #Тбилиси #Ермек Кошербаев