В Шымкенте состоялось торжественное открытие прямых рейсов в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.

С 27 мая Шымкент – Мюнхен, 2 раза в неделю по вторникам и четвергам.

Шымкент – Будапешт, 2 раза в неделю по вторникам и субботам.

С 29 мая Шымкент – Шанхай, 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Шымкент – Сеул 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Шымкент – Каир, 1 раз в неделю по четвергам. С 24 июня 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Со 2 июля Шымкент – Сиань, 2 раза в неделю по средам и субботам.

С 4 июля Шымкент – Урумчи, 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.

В мероприятии по случаю запуска новых прямых рейсов выступили представители авиационных властей Казахстана, а также диппредставительств пяти государств.