В Шымкенте состоялось торжественное открытие прямых рейсов в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.
С 27 мая Шымкент – Мюнхен, 2 раза в неделю по вторникам и четвергам.
Шымкент – Будапешт, 2 раза в неделю по вторникам и субботам.
С 29 мая Шымкент – Шанхай, 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Шымкент – Сеул 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Шымкент – Каир, 1 раз в неделю по четвергам. С 24 июня 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Со 2 июля Шымкент – Сиань, 2 раза в неделю по средам и субботам.
С 4 июля Шымкент – Урумчи, 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
В мероприятии по случаю запуска новых прямых рейсов выступили представители авиационных властей Казахстана, а также диппредставительств пяти государств.