Пожар на шахте "Казахстанская": температура в шахте остается очень высокой

Со слов МЧС, тушение на шахте "Казахстанская" продолжается, температура там составляет 45 С°, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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На месте работают пять профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, в составе которых 28 горноспасателей. Они тушат оставшиеся очаги пожара на угольном конвейерном уклоне пласта Д6.

Ранее в МЧС сообщали, что работы на шахте "Казахстанская" продолжаются. Основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожара в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах тогда были задействованы два отделения горноспасателей.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший. Тело четвертого горняка обнаружили в 18:14.

Ранее депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

Ранее стало известно, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.