Их спасли спасатели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Петропавловске помощь спасателей потребовалась 86-летнему мужчине, который не смог самостоятельно открыть входную дверь внутри квартиры.



Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна четвертого этажа, проникнув через балкон в квартиру этажом ниже. Мужчине медпомощь не понадобилась.

В Кокшетау в ДЧС поступил сигнал о том, что 88-летняя женщина долгое время не открывает дверь. Спасатели проникли в квартиру на третьем этаже, где обнаружили женщину, которая не могла открыть дверь. Помощь врачей ей тоже не понадобилась.

В МЧС просят не оставлять пожилых людей без присмотра.