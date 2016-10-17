​Позитивная тенденция

Адия КЕНЖЕГУЛОВА
Как бывший мэр Женевы П. Модэ высоко отозвался о деятельности К. Токаева на посту заместителя Генерального секретаря ООН и гендиректора Женевского отделения этой организации в 2011–2013 годах. Собеседники отметили, что благодаря совместным усилиям удалось значительно повысить статус Женевы в качестве цент­ра глобальной дипломатии. По мнению спикера Сената, в условиях нарастания геополитической напряженности в мире Женевская штаб-квартира ООН нуждается в дальнейшей всесторонней поддержке в качестве важнейшей платформы для многосторонних переговоров, предотвращения конфликтов и кризисного регулирования.

Председатель Сената приветствовал намерение П. Модэ способствовать укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Швейцарией, которая в настоя­щее время занимает пятое место по объему товарооборота РК со странами мира. В 2015 году объем двусторонней торговли составил 2,79 млрд долларов.

Конфедерация – один из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, ее вложения за последние десять лет составили 14,5 млрд долларов.

По мнению спикера, позитивную тенденцию двустороннего сотрудничества необходимо развивать. В связи с этим К. Токаев выразил надежду на то, что визит возглавляемой П. Модэ делегации швейцарских предпринимателей придаст новый импульс взаимовыгодным отношениям.

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