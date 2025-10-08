Прокуратура Семея в рамках реализации проекта «Цифровая карта семьи» выявила четверых детей, не переступавших порог школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из случаев связан с семьей, исповедующей деструктивные религиозные взгляды. В данной семье воспитывались трое детей в возрасте от 8 до 13 лет, которые из-за убеждений родителей не имели возможности учиться и с раннего детства находились вне образовательной системы.

По инициативе прокуратуры уполномоченные органы провели оценку уровня знаний каждого ребенка с последующим зачислением в школу. Мать привлекли к административной ответственности, а должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В другом случае выявлен факт нарушения прав девятилетнего ребенка с задержкой психического развития. Мальчику не была присвоена инвалидность, из-за чего он не получал ни школьного, ни специального образования.

После вмешательства прокуратуры ребенок направлен на стационарное обследование в Центр психического здоровья для получения официального заключения и определения дальнейшего пути обучения. Его законный представитель также привлечен к административной ответственности.