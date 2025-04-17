Права детей с инвалидностью нарушали в Балхаше

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Как выявила проверка, из 38 таких детей в городе, родители 14-ти не получали положенных выплат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города Балхаш провела проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав детей с ограниченными возможностями и выявила нарушения, повлиявшие на получение положенных выплат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Согласно статье 28 Конституции Республики Казахстан, каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение в случае инвалидности. Также, в соответствии с Социальным кодексом, дети с инвалидностью, обучающиеся на дому, имеют право на получение компенсации за обучение.

Однако, как показал анализ, из 38 таких детей в Балхаше, родители 14 не получали положенных выплат. Причиной нарушений стало недостаточное информирование со стороны образовательных организаций.

Напомним, согласно решения городского маслихата, размер компенсации составляет 10 месячных расчетных показателей на учебный год, что составляет 13 106 тенге в месяц. Выплаты производятся ежеквартально.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в Отдел образования города. В результате принятых мер выплаты были назначены всем детям, чьи права ранее были нарушены.

#дети #выплаты #нарушение #инвалидность

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