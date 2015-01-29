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Правительство Медведева опубликовало антикризисный план на 38 страницах
Федеральное правительство обнародовало антикризисный план, в котором содержится перечень мер "по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году", документ опубликован на сайте Кабмина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Сибинфо.

Согласно справке к документу, в нем содержится перечень мер на 2015–2016 годы. Планом декларируются меры по поддержке импортозамещения, малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, компенсации инфляционных издержек малоимущим, снижению напряженности на рынке труда, оптимизации бюджетных расходов, повышению устойчивости банковской системы и так далее.

План первоочередных мер поделен на три раздела. Раздел плана "Активизация экономического роста" включает в себя стабилизационные меры, меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта, снижение издержек бизнеса, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Эта часть плана, согласно документу, будет стоить почти два трлн рублей. Ряд положений при этом еще не имеют окончательной суммы ассигнований. Больше всего средств, один трлн рублей из бюджета, понадобится на докапитализацию системно значимых банков. Эти средства предполагается выделить уже до 30 января. Еще 250 млрд рублей пойдет на докапитализацию банков с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с целью реализации инфраструктурных проектов. 300 млрд рублей получит "Внешэкономбанк" за счет средств ФНБ. 160 млрд рублей заложено на бюджетные кредиты регионам. 20 млрд рублей поддержат промышленность.

В разделе "Поддержка отраслей экономики", как отмечается в справке, предусмотрен пересмотр приоритетности мероприятий государственных программ. Предусмотрены меры по поддержке сельского хозяйства, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и топливно-энергетического комплекса, транспорта.

Финансирование этой части определено пока лишь частично. На поддержку сельского хозяйства предварительно направят 50 млрд рублей, 10 млрд рублей предполагается выделить на программу утилизации автомобилей, 3 млрд – на закупки автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе.

Разделом плана "Обеспечение социальной стабильности" предусмотрены содействие изменению структуры занятости, социальная поддержка граждан, меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.
Здесь на поддержку рынка труда заложено 52,2 млрд рублей. До 30 млрд, предполагают в Кабмине, потребуется на субвенции регионам для социальных выплат безработным. 188 млрд рублей потребуется на проведение с 1 февраля "индексации страховых пенсий на сложившийся за 2014 год индекс роста потребительских цен". До 16 млрд рублей заложено на лекарственное обеспечение.

Планом также предусмотрен мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере и прописана вероятность его корректировки и дополнения новыми мерами по ходу прохождения кризиса.

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