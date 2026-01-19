Реализация Комплексного плана предполагает увеличение численности поголовья крупного рогатого скота с 7,9 до 12 млн голов и мелкого – с 20,2 до 28 млн голов

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, в ходе которого был рассмотрен проект Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы, разработанный по поручению Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Комплексном плане закреплены подходы и механизмы государственной поддержки отрасли, ориентированные на наращивание поголовья, рост продуктивности и расширение экспортного потенциала.

По данным Министерства сельского хозяйства, животноводство формирует 39% валовой продукции сельского хозяйства. Отмечается незначительное увеличение поголовья КРС на 2,4% и МРС – на 1,6%. Производство молока составило порядка 3,8 млн тонн с ростом на 5%, объем производства мяса достиг 1,2 млн тонн, что на 2,6% выше уровня прошлого года.

Однако при сохраняющемся ежегодном росте валовой продукции на уровне 2–3% текущая динамика в полной мере не раскрывает потенциал отрасли.

Реализация Комплексного плана предполагает увеличение численности поголовья крупного рогатого скота с 7,9 до 12 млн голов и мелкого – с 20,2 до 28 млн голов. Также ожидается рост производства мяса с 1,2 до 1,8 млн тонн и двукратное увеличение его экспорта с 82 до 165 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что для достижения целевых показателей предлагается комплекс мер финансовой поддержки отрасли по ряду направлений.

Планируется запуск программы льготного кредитования под 6% годовых на приобретение племенного поголовья всех видов сельхозживотных. Годовая потребность в финансировании составляет 300 млрд тенге. Реализация данной меры позволит ускорить обновление стада и повысить генетический потенциал животноводства.

Для развития отгонного животноводства и формирования пастбищной инфраструктуры предусмотрен единый льготный кредитный продукт под 6% годовых с объемом финансирования на текущий год 50 млрд тенге.

Дополнительно предполагается внедрить льготное финансирование под 5% годовых на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования с потребностью 50 млрд тенге.

Также планируется запуск программы льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств по направлениям животноводства с общей потребностью 225 млрд тенге. Для расширения доступа к финансированию предусмотрено применение механизма гарантирования займов через фонд «Даму».

Также проектом Комплексного плана предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижению 55 лет, поддержку строительства жилья для специалистов и др.

Кроме того, предполагается формирование эффективной инфраструктуры маркетинга и расширение рынков сбыта. Ветеринарная безопасность является обязательным условием для выхода на экспортные рынки. В данном направлении будет продолжена работа по модернизации ветеринарных объектов, а также планируется осуществление ежедневного контроля на торговых объектах. Прорабатывается вопрос повышения ответственности владельцев животных.

Следует отметить, что мероприятия Плана будут реализовываться преимущественно на средства, уже предусмотренные в бюджете, за счет бюджетных кредитов и программ субсидирования купонного вознаграждения по облигациям финансовых институтов.

Олжас Бектенов отметил, что меры Комплексного плана должны обеспечить системное насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и прогнозируемую ценовую стабильность по социально значимым продовольственным товарам. Также необходимо развивать переработку и наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Подчеркнута важность обеспечения прозрачности всех этапов производства и обращения продукции. Дано поручение интегрировать результаты Национальной сельскохозяйственной переписи в цифровые платформы и использовать их как единый источник учета.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на исполнении поручений Главы государства по вопросу изъятия неиспользуемых сельхозземель. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что ведется работа по проверке рационального использования земель. По трем зерносеющим регионам 330 хозяйств находятся под повышенным контролем. В случае выявления фактов нецелевого использования участки будут возвращены в государственный фонд для дальнейшего перераспределения гражданам.

По итогам совещания Правительство одобрило Комплексный план развития животноводства на 2026-2030 годы. Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами обеспечить координацию работы и качественное исполнение всех предусмотренных мер.