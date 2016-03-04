​Правительство онлайн

В ходе встречи председатель КСИИ МИР РК Талгат Казангап рассказал экспертам ОСЭР о ходе развития «Открытого правительства» и внедряемых принципах прозрачности и под­отчетности государственного управления.

– Являясь инициатором проекта «Открытого правительства», в рамках развития портала и шлюза «электронного правительства» мы внедрили такие компоненты, как «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытый диалог», «Открытые бюджеты», а также «Оценка эффективности деятельности государственных органов», – отметил Т. Казангап.

Также с целью реализации государственной программы «Информационный Казахстан-2020» комитетом были приняты законодательные основы существования «открытого правительства» в Казахстане: законы «Об информатизации» и «О доступе к информации».

Одним из направлений Закона «Об информатизации», по словам руководителя комитета, является создание открытого, прозрачного и подотчетного Правительства. В законопроект были внесены дополнения, касающиеся открытых данных: определены понятия открытых данных, интернет-портала открытых данных, компетенции ЦГО и МИО в области предоставления открытых данных, а также компетенции уполномоченного органа, согласовывающего перечень открытых данных госорганов.

Для установления эффективной обратной связи между государственными органами и обществом, исключающей такие барьеры, как расстояние, живая очередь, неосведомленность о соответствии обязательным условиям, был запущен портал «Открытый диалог».

На блог-платформу с 2012 года поступило 187 384 обращений, из них было отвечено на 136 668 вопросов. Ведутся работы по подключению МИО к блог-платформе руководителей: на данный момент уже подключены 8 акимов.

На данный момент комитет разрабатывает портал «Оценки эффективности деятельности государственных органов», где каждый гражданин может ознакомиться с деятельностью госоргана, также поучаствовать в пуб­личном обсуждении, оставить свои комментарии и отзывы.