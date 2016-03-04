Свежий выпуск
​Правительство онлайн
Полина ФЕДОРОВА

В ходе встречи председатель КСИИ МИР РК Талгат Казангап рассказал экспертам ОСЭР о ходе развития «Открытого правительства» и внедряемых принципах прозрачности и под­отчетности государственного управления.

– Являясь инициатором проекта «Открытого правительства», в рамках развития портала и шлюза «электронного правительства» мы внедрили такие компоненты, как «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытый диалог», «Открытые бюджеты», а также «Оценка эффективности деятельности государственных органов», – отметил Т. Казангап.

Также с целью реализации государственной программы «Информационный Казахстан-2020» комитетом были приняты законодательные основы существования «открытого правительства» в Казахстане: законы «Об информатизации» и «О доступе к информации».

Одним из направлений Закона «Об информатизации», по словам руководителя комитета, является создание открытого, прозрачного и подотчетного Правительства. В законопроект были внесены дополнения, касающиеся открытых данных: определены понятия открытых данных, интернет-портала открытых данных, компетенции ЦГО и МИО в области предоставления открытых данных, а также компетенции уполномоченного органа, согласовывающего перечень открытых данных госорганов.

Для установления эффективной обратной связи между государственными органами и обществом, исключающей такие барьеры, как расстояние, живая очередь, неосведомленность о соответствии обязательным условиям, был запущен портал «Открытый диалог».

На блог-платформу с 2012 года поступило 187 384 обращений, из них было отвечено на 136 668 вопросов. Ведутся работы по подключению МИО к блог-платформе руководителей: на данный момент уже подключены 8 акимов.

На данный момент комитет разрабатывает портал «Оценки эффективности деятельности государственных органов», где каждый гражданин может ознакомиться с деятельностью госоргана, также поучаствовать в пуб­личном обсуждении, оставить свои комментарии и отзывы. 

Популярное

Все
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
Женский взгляд на рыбалку
Время-времечко летит…
Новобранцев – в армию
Мужская профессия
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Ешьте на здоровье!
Верность, любовь и уважение
Параллельные миры
На языке Абая
Его жизнь – редкий феномен
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
Верность, любовь и уважение
Свежий выпуск
Время-времечко летит…
Свежий выпуск
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Свежий выпуск
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма ме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]