В рамках подведения итогов деятельности правительства в 2025 году проходит встреча министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с представителями СМИ, посвященная развитию отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр сообщил, что в 2025 г. в Казахстане реализуется 145 проектов по развитию водохозяйственной инфраструктуры, разрабатывается проектно-сметная документация и технико-экономическое обоснование для порядка 300 объектов.

На сегодня завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в Алматинской области и Чарского водохранилища в области Абай. Кроме того, завершен первый этап масштабной очистки Астанинского водохранилища, который является основным питьевым источником города Астана.

«В текущем году завершится реконструкция Капчагайского водохранилища и проводимая впервые за 58 лет капитальная реконструкция Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области. В 2024 году завершена реконструкция Актюбинского водохранилища, а также приостановленная на протяжении пяти лет реконструкция Кызылординского гидроузла», — отметил Нуржан Нуржигитов.

Идет работа по улучшению питьевого водоснабжения более 469 тыс. человек

Министерство водных ресурсов и ирригации готовится ввести в эксплуатацию 13 групповых водопроводов, обеспечивающих водоснабжение 224 населенных пунктов, в которых проживает более 469 тысяч человек. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

«В их числе 43 населенных пункта с населением в 32 тыс. человек впервые подключены к централизованному водоснабжению. К примеру, в рамках проекта по реконструкции Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области улучшено водообеспечение 52 сельских населенных пунктов, где проживает свыше 35 тыс. жителей. При этом работы проводились на более чем 100 км водопровода. По проекту строительства Эскулинского водовода в области Ұлытау улучшается водообеспеченность населенных пунктов, в которых проживает свыше 75 тыс. жителей», — сказал Нуржан Нуржигитов.

Отмечено, что в прошлом году была завершена реконструкция и строительство восьми групповых водопроводов в 6 областях, что значительно улучшило систему водоснабжения 49 населенных пунктов, в которых проживают 208 тыс. человек.

До 1,5 тыс. км в год выросли темпы механизированной очистки ирригационных каналов в Казахстане

За последние два года Правительством активизирована работа по механизированной очистке ирригационных каналов. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Он отметил, что если до 2024 г. данные работы осуществлялись низкими темпами (в 2023 году – 678 км), то за последние 2 года объемы очистки значительно выросли и составили в среднем 1,5 тыс км в год (в 2024 году очищено 1 147,6 км, в 2025 году - 2 011 км), что свидетельствует о кратном увеличении темпов по сравнению с предыдущими периодами.

Кроме того, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию свыше 700 км ирригационных сетей, прошедших ремонт и реконструкцию.

Строительство трех новых водохранилищ стартует в следующем году при поддержке Исламского банка развития

На средства первого транша займа Исламского банка развития в 2026 году начнется строительство трех новых водохранилищ в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, а также реконструкция двух водохранилищ в Жамбылской и Туркестанской областях. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Министр также отметил, что одновременно с этим в пяти южных регионах стартует реализация 96 проектов по реконструкции и автоматизации 103 каналов общей протяженностью 986 км.

На юге Казахстана проводится первая за 40 лет механизированная очистка Фурмановского обводного канала реки Шу

В республике ведется первая за 40 лет механизированная очистка Фурмановского обводного канала реки Шу. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Он отметил, что работы направлены на улучшение подачи воды в Созакский район Туркестанской области, повышение эффективности экологических попусков и восстановление экологической обстановки региона.

Кроме того, в Туркестанской области продолжается строительство водохранилищ «Каракуыс» и «Байдибек-ата», которое планируется завершить в 2026 г. Это позволит дополнительно собирать около 69 млн м3 воды.

Силами «Казводхоза» завершены ремонтные работы на Коксарайском контррегуляторе, которые позволят увеличить объем накопления воды объектом до 2 млрд м3.

579 млрд тенге инвестиций привлечено в основной капитал в водной отрасли за два года

За два года объем привлеченных инвестиций в основной капитал в водной отрасли составил 579 млрд тенге. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Он отметил, что на сегодня Министерство водных ресурсов и ирригации заключило с зарубежными партнерами 7 соглашений и более 30 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве.

«Среди подписанных меморандумов можно выделить намерения о сотрудничестве на $20 млн с китайскими партнерами о строительстве завода по выпуску смарт-технологии в Жамбылской области, а также меморандум с Азиатским банком развития о предоставлении средств на строительство Есильского контррегулятора. Объект позволит собирать 873 млн м3 паводковой воды, что обеспечит защиту от подтоплений населенных пунктов Северо-Казахстанской области», — добавил Нуржан Нуржигитов.

До 30% вклада в ВВП сельского хозяйства позволили обеспечить объемы поданной аграриям поливной воды

В 2025 году для орошения 1,2 млн га сельскохозяйственных земель было использовано 11,1 км3 воды, из которых 9,4 км3 обеспечено филиалами РГП «Казводхоз». Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Министр отметил, что в структуре сельского хозяйства данные объемы водоснабжения обеспечили до 30% вклада в ВВП отрасли.

В Казахстане разрабатывают план мероприятий по ликвидации «черного рынка» воды

Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Генеральной прокуратурой разрабатывает План мероприятий, предусматривающий создание Республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год, сообщил, что в вегетационный период 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нарушений возросло с 221 до 526, количество наложенных штрафов увеличилось с 501 до 801, а сумма наложенных штрафов выросла с 41,2 млн тенге до 146,7 млн тенге.

Ежегодное увеличение площади внедрения водосберегающих технологий достигло 150 тыс. га

До 2023 года увеличение площадей с внедренными водосберегающими технологиями в среднем составляло 30 тыс. га в год. За последние два года этот показатель кратно увеличен и в среднем составляет 150 тыс. га. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Он отметил, что общая площадь орошения с применением водосберегающих технологий возросла до 543,5 тыс. га. К 2030 г. планируется довести эту площадь до 1,3 млн га.

Для достижения этих целей в республиканском бюджете на 2026–2028 гг. предусмотрено более 228 млрд тенге, что в четыре раза больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

В течение семи лет все промышленные предприятия Казахстана обязаны перейти на повторное или оборотное использование воды

Новый Водный кодекс закрепил требования по поэтапному переходу промышленных предприятий на системы повторного и оборотного водоснабжения. На это отведен семилетний срок, включающий переходный период в 2 года и время на реализацию планов – 5 лет.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год, это решение позволит к 2030 г. более чем в два раза увеличить долю повторного и оборотного использования воды – с 13% до 28%.

Законодательно предусмотрены меры ответственности за невыполнение установленных мероприятий с возможным сокращением лимитов водопользования до 20%.

576 единиц новой техники предоставлено филиалам РГП «Казводхоз» по всему Казахстану

Министерством водных ресурсов и ирригации начат закуп 757 единиц спецтехники и автотранспорта для филиалов РГП «Казводхоз». Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

Он отметил, что на сегодняшний день приобретено 576 единиц техники из планируемых 757.

Кроме того, в рамках Дорожной карты до 2028 г. начаты строительно-монтажные работы и закуп оборудования для модернизации и технического перевооружения канала имени К. Сатпаева, включая приобретение 17 трансформаторов, а также модернизацию и ремонт 19 насосных агрегатов.

До 50% увеличена заработная плата работников водной отрасли в 2025 году

В целях повышения привлекательности водной отрасли Министерством водных ресурсов и ирригации предпринят комплекс мер, направленный на повышение оплаты труда. В результате, в 2024 году заработная плата работников РГП «Казводхоз» выросла в среднем на 25%, а с 1 июля текущего года – еще на 35-50%.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год, на сегодняшний день средняя заработная плата работников РГП «Казводхоз» увеличилась в 2 раза и составляет 300 тыс. тенге.

Кроме того, в рамках мер по улучшению условий труда с начала текущего года 425 сезонных работников РГП «Казводхоз» были переведены на постоянные рабочие места.