Сегодня в Мажилисе прошло пленарное заседание с участием премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, пишет политолог Расул Коспанов в своем телеграмм канале

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"На повестке стоял проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы и законопроект о трансфертах между центром и регионами. На самом деле, это одно из ключевых заседаний года и я, как Старший исследователь Центра регионального анализа, конечно, обратил внимание на региональный аспект", - пишет автор телеграмм канала.

Сегодня в Казахстане лишь три из двадцати регионов являются донорами бюджета — Алматы, Астана и Атырауская область. Все остальные живут за счёт трансфертов из центра, то есть собственных доходов им не хватает. По проекту бюджета, зависимость местных бюджетов от республиканских трансфертов снизится с 50% до 33%. К 2028 году Павлодарская область должна стать полностью самодостаточной, а Мангистауская — снова донором.

На развитие регионов в 2026–2028 годах предусмотрено 581 млрд тенге, в том числе 300 млрд – уже в следующем году. Регионы получат также 5,1 трлн тенге трансфертов. Очень важно, чтобы эти средства пошли на подтягивание инфраструктуры отстающих областей — дороги, воду, школы, медицину.

Внутристрановая миграция из регионов в Астану-Алматы достигла серьезных масштабов. Не секрет, что казахстанцы переезжают в Астану и Алматы в поисках лучшей жизни и государство должно создать достойные условиях в регионах.

Проблема регионов не только в нехватке денег, но и в качестве администрирования. Если местные акиматы не смогут эффективно освоить средства, эти миллиарды рискуют остаться на бумаге. Поэтому сейчас важно говорить о способности регионов управлять собственным развитием. Вместе с атрофированными маслихатами и общественными советами, это сделать достаточно сложно.