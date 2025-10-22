Правительство представило в Мажилисе проект бюджета на 2026-2028 годы

Мнения
240
Расул Коспанов

Сегодня в Мажилисе прошло пленарное заседание с участием премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, пишет политолог Расул Коспанов в своем телеграмм канале 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"На повестке стоял проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы и законопроект о трансфертах между центром и регионами. На самом деле, это одно из ключевых заседаний года и я, как Старший исследователь Центра регионального анализа, конечно, обратил внимание на региональный аспект", - пишет автор телеграмм канала.  

Сегодня в Казахстане лишь три из двадцати регионов являются донорами бюджета — Алматы, Астана и Атырауская область. Все остальные живут за счёт трансфертов из центра, то есть собственных доходов им не хватает. По проекту бюджета, зависимость местных бюджетов от республиканских трансфертов снизится с 50% до 33%. К 2028 году Павлодарская область должна стать полностью самодостаточной, а Мангистауская — снова донором. 

На развитие регионов в 2026–2028 годах предусмотрено 581 млрд тенге, в том числе 300 млрд – уже в следующем году. Регионы получат также 5,1 трлн тенге трансфертов. Очень важно, чтобы эти средства пошли на подтягивание инфраструктуры отстающих областей — дороги, воду, школы, медицину.

Внутристрановая миграция из регионов в Астану-Алматы достигла серьезных масштабов. Не секрет, что казахстанцы переезжают в Астану и Алматы в поисках лучшей жизни и государство должно создать достойные условиях в регионах. 

Проблема регионов не только в нехватке денег, но и в качестве администрирования. Если местные акиматы не смогут эффективно освоить средства, эти миллиарды рискуют остаться на бумаге. Поэтому сейчас важно говорить о способности регионов управлять собственным развитием. Вместе с атрофированными маслихатами и общественными советами, это сделать достаточно сложно. 

"Тем не менее, важно отметить, что нынешний бюджетный цикл задаёт правильное направление — больше самостоятельности регионам, акцент на инфраструктуру и развитие реального сектора. Главное теперь — чтобы за политическими заявлениями последовали реальные результаты на местах", - заключил Расул Коспанов. 

#мажилис #Казахстан #бюджет #регион

Популярное

Все
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Kia: тандем человека и высоких технологий
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Успей купить по приятной цене!
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые семьи страны
Обменялись опытом, наладили контакты
Жүз домбыра – бір үн
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госин…
Главная формула остается неизменной: госсоветник - о задаче…
От ядерного клуба к средним державам: политолог о выступлен…
Время действовать: Казахстан призывает к реформе ООН и ново…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]