Положительную динамику по трудоустройству безработных отметили в Правительстве

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по вопросам трудоустройства безработных граждан и молодежи категории NEET, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В работе приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, просвещения, культуры и информации, национальной экономики, а также заместители акимов регионов.

Министерство труда и социальной защиты населения представило результаты реализации Плана по трудоустройству приоритетных категорий безработных, охватывающего более 35 тыс. человек. Из них 8,4 тыс. уже трудоустроены, около 12 тыс. граждан снялись с учета.

Кроме того, представители ведомства представили новые подходы к повышению доступности услуг в сфере занятости. Во-первых, в Павлодарской области запущен пилотный проект Цифровой службы занятости на базе искусственного интеллекта. ИИ анализирует данные граждан и через Telegram-бот предлагает подходящие вакансии, обучение и другие меры поддержки. Во-вторых, утверждена единая методика работы карьерных центров с уязвимыми категориями граждан, предусматривающая индивидуальный подход и четкий алгоритм сопровождения.

В ходе заседания также рассмотрены результаты реализации Плана по трудоустройству населения. На сегодняшний день План выполнен на 46%. Всего в текущем году предусмотрено обеспечить занятость более 548 тыс. человек.

Также продолжается переформатирование деятельности карьерных центров с акцентом на клиентоориентированность. Их главная задача – индивидуальное сопровождение граждан на всех этапах трудоустройства.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам занятости молодежи категории NEET. По данным платформы «Цифровая карта семьи», численность молодых людей, не занятых трудовой, образовательной или иной деятельностью, сократилась на 6,7%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Туркестанской области – на 31,5%. Как сообщили в Министерстве культуры и информации, положительной динамики удалось достичь благодаря адресной работе молодежных ресурсных центров и реализации проекта «Жасыл ел». Ведомство также предложило перевести проект на круглогодичный формат и расширить направления деятельности молодежных трудовых отрядов.

В ходе заседания также рассмотрены итоги реализации государственной программы «С дипломом в село», направленной на привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В вузах отмечена необходимость подготовки востребованных на рынке кадров, в случае необходимости – их переобучения. Что касается профессионального технического образования, то эффективность показывает дуальное обучение – 71,9% выпускников колледжей были трудоустроены по полученной специальности.

Отдельно рассмотрена ситуация в регионах, где показатели трудоустройства остаются ниже среднереспубликанского уровня. Особое внимание уделено Мангистауской области – заместитель Премьер-министра поручила выработать для региона отдельные подходы по содействию занятости молодежи.

Подводя итоги совещания, Аида Балаева поручила усилить адресную работу с безработными гражданами и молодежью категории NEET, обеспечив их сопровождение до момента трудоустройства. Отдельное поручение дано по вопросам трудоустройства педагогов и медицинских работников. Профильным государственным органам поручено выработать дополнительные механизмы содействия их занятости.