Положительную динамику по трудоустройству безработных отметили в Правительстве

Правительство

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по вопросам трудоустройства безработных граждан и молодежи категории NEET, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В работе приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования, просвещения, культуры и информации, национальной экономики, а также заместители акимов регионов. 

Министерство труда и социальной защиты населения представило результаты реализации Плана по трудоустройству приоритетных категорий безработных, охватывающего более 35 тыс. человек. Из них 8,4 тыс. уже трудоустроены, около 12 тыс. граждан снялись с учета. 

Кроме того, представители ведомства представили новые подходы к повышению доступности услуг в сфере занятости. Во-первых, в Павлодарской области запущен пилотный проект Цифровой службы занятости на базе искусственного интеллекта. ИИ анализирует данные граждан и через Telegram-бот предлагает подходящие вакансии, обучение и другие меры поддержки. Во-вторых, утверждена единая методика работы карьерных центров с уязвимыми категориями граждан, предусматривающая индивидуальный подход и четкий алгоритм сопровождения. 

В ходе заседания также рассмотрены результаты реализации Плана по трудоустройству населения. На сегодняшний день План выполнен на 46%. Всего в текущем году предусмотрено обеспечить занятость более 548 тыс. человек. 

Также продолжается переформатирование деятельности карьерных центров с акцентом на клиентоориентированность. Их главная задача – индивидуальное сопровождение граждан на всех этапах трудоустройства. 

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам занятости молодежи категории NEET. По данным платформы «Цифровая карта семьи», численность молодых людей, не занятых трудовой, образовательной или иной деятельностью, сократилась на 6,7%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Туркестанской области – на 31,5%. Как сообщили в Министерстве культуры и информации, положительной динамики удалось достичь благодаря адресной работе молодежных ресурсных центров и реализации проекта «Жасыл ел». Ведомство также предложило перевести проект на круглогодичный формат и расширить направления деятельности молодежных трудовых отрядов. 

В ходе заседания также рассмотрены итоги реализации государственной программы «С дипломом в село», направленной на привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В вузах отмечена необходимость подготовки востребованных на рынке кадров, в случае необходимости – их переобучения. Что касается профессионального технического образования, то эффективность показывает дуальное обучение – 71,9% выпускников колледжей были трудоустроены по полученной специальности. 

Отдельно рассмотрена ситуация в регионах, где показатели трудоустройства остаются ниже среднереспубликанского уровня. Особое внимание уделено Мангистауской области – заместитель Премьер-министра поручила выработать для региона отдельные подходы по содействию занятости молодежи. 

Подводя итоги совещания, Аида Балаева поручила усилить адресную работу с безработными гражданами и молодежью категории NEET, обеспечив их сопровождение до момента трудоустройства. Отдельное поручение дано по вопросам трудоустройства педагогов и медицинских работников. Профильным государственным органам поручено выработать дополнительные механизмы содействия их занятости.

#Правительство #трудоустройство

Популярное

Все
Первый экзамен на огневом рубеже: молодые гвардейцы Атырау выполнили учебные стрельбы
«Цифровизация — это возможность сделать службу лучше»: история специалиста воинской части 5573
Тайное становится явным
Кокпаршы готовятся к Играм кочевников
Песни, объединяющие поколения
Сайгаков в наших степях стало больше
«Закроют счет, обезопасят вклады»
Путь навстречу людям
Большие перспективы для села
Ресайклинг при ремонте дорог
Атырау становится центром вагоностроения
Наше здоровье – высшая ценность
За дело вновь взялись волонтеры
Продавать напрямую, без наценок
Выборы в Курултай – следующий этап конституционной реформы
Рабочие профессии все престижнее
Обеспечен высокий базовый уровень социальной защиты
Указы Главы государства о назначении
Новеллы, которые нас защитят
Единый контакт-центр «109» работает с избирателями
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов
В центре внимания – химпром
Аргентина вышла в финал Чемпионата мира по футболу -2026
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Наследие Мангистау на земле Сыра
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана рассмотрели персп…
Правительство выделило 3 млрд теңге на строительство огражд…
Премьер поручил принять меры против «серого» импорта автомо…
Правительство заинтересовано в открытии завода по производс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]