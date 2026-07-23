Премьер-министры Казахстана и Узбекистана рассмотрели перспективы наращивания перевозок по Среднему коридору

Правительство

Они совершили объезд территории, осмотрели инфраструктуру морпорта

Фото: пресс-служба правительства

В рамках работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан руководители правительств Олжас Бектенов и Абдулла Арипов посетили Актауский международный морской торговый порт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Премьер-министры совершили объезд территории, осмотрели инфраструктуру и портовые мощности предприятия. Актауский международный морской торговый порт является крупнейшим морским узлом Казахстана и одним из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута. Предприятие общей площадью 44 га способно обрабатывать до порядка 12 млн тонн грузов в год и обеспечивает круглогодичные перевозки в направлении стран Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что по поручению Главы государства Правительство РК уделяет приоритетное внимание развитию морской инфраструктуры региона. В 2025 году Казахстан первым среди прикаспийских государств завершил дноуглубительные работы в акватории порта Құрық. Аналогичный проект в порту Ақтау планируется завершить до конца текущего года, что позволит обеспечить безопасный заход судов с полной загрузкой, увеличить пропускную способность и создать условия для дальнейшего расширения портовых мощностей.

Председатель правления национальной компании «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев доложил, что совокупная мощность инфраструктуры портов Ақтау и Құрық составляет порядка 22 млн тонн в год. Устойчивый рост отмечается в сегменте контейнерных перевозок. В 2022-2025 годах контейнерный транзит по ТМТМ через казахские порты вырос в 3,8 раза. Для дальнейшего увеличения объемов перевозок последовательно расширяются портовые мощности, модернизируются железнодорожные подходы. В порту Ақтау введена в эксплуатацию первая очередь контейнерного хаба мощностью 140 тыс. ДФЭ в год, после реализации второй очереди в 2027-2028 годах его общая мощность увеличится до 240 тыс. ДФЭ. Для расширения морских перевозок размещены заказы на строительство шести контейнеровозов, четыре из которых планируется поставить в 2027 году, еще два – в 2028 году.

Вместе с тем завершается модернизация железнодорожной инфраструктуры на участках Шалқар – Бейнеу и Бейнеу – Манғыстау, что обеспечит бесперебойный подвоз грузов к портам Ақтау и Құрық. Отдельное внимание уделено повышению конкурентоспособности перевозок между Казахстаном и Узбекистаном. Так, объем обработки грузов Узбекистана через порты Актау и Құрық в 2025 году увеличился более чем на 60%. Для отправителей созданы благоприятные тарифные условия, развитая железнодорожная и портовая инфраструктура позволяет сократить сроки доставки.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию морской и железнодорожной инфраструктуры. Мангистауская область является стратегическим приграничным регионом с высоким транзитным и логистическим потенциалом. Наша задача – обеспечить грузам стран Центральной Азии быстрый и надежный выход на рынки Кавказа, Турции и Европы. Казахстан готов расширять транзит экспортных грузов Узбекистана через порты Ақтау и Құрық», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана поручили АО “НК “Қазақстан темір жолы” совместно с АО “Узбекистон темир йуллари” разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.  

#Казахстан #Узбекистан #Правительство #перевозки

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