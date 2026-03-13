Правительство утвердило Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта.

План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи. Ключевая цель — создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг.

В документе определены четыре стратегических направления развития системы: модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг; формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества; усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов; цифровая трансформация системы управления качеством. Реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.

Реализация Комплексного плана даст возможность к 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг. Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля. В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга. Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них.

Планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра. Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением обучения лучших практик.

Кроме того, планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи. Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.

Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году. К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Реализация плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством.