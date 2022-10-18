Право быть независимым

Декларация о государственном суверенитете 25 октября 1990 года стала базой для создания национального законодательства и новой Конституции государства.

То, чем надо дорожить

– Суверенитет – верховенство прав нации, неделимое и неотделяемое право каждой нации самостоятельно, без чуждого воздействия, решать все вопросы своей внутренней и международной жизни. Это – одно из важнейших международных прав, лежащее наряду с другими в основе демократических отношений. Право, закрепленное в Уставе ООН и других международных актах, – говорит вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, академик НАН РК, член Совета АНК Зарема Шаукенова.

Проблемы национального суверенитета, территориальной целостности государств, прав наций на самоопределение вплоть до отделения, по ее словам, являются ключевыми в международном праве, да и во всей системе международных отношений. Они активно обсуждаются в современном мире.

Национальный суверенитет, территориальная целостность, независимость и приоритет интересов государства продолжают быть главными принципами и постулатами Вестфальской системы (1648 г.), которая остается фундаментом современных международных отношений. Принцип территориальной целостности государств впервые был установлен в 1648 году. Тогда был заключен Вестфальский мир, который положил конец серии войн, бушевавших на Европейском континенте. Одним из положений Вестфальского мира, который перекроил государственные границы в Европе, стал принцип, согласно которому внешнее вмешательство во внутренние дела государства было признано незаконным. Этот постулат ныне общепринят и входит во все фундаментальные международные соглашения. Одновременно Вестфальский мир, можно сказать, утвердил принцип права наций на самоопределение. Известный ученый-политолог Джон Рагги назвал Вестфальский мир «наиболее важным изменением в международной политике за тысячелетие».

В прошлом веке обострилась проблема суверенитета и создания новых государств. Современное международное право не может однозначно ответить на вопрос: что необходимо сделать, чтобы создать новое государство? В результате краха колониальных империй появился так называемый декларативный способ, когда некая территория просто объявляет о том, что она представляет собой независимое государство. Как отмечает Зарема Шаукенова, традиционный путь, так называемый конституционный, более сложный. Он декларирует, что для приобретения полноценного статуса самопровозглашенным государствам необходимо международное признание. Формальный акт дипломатического признания означает, что одно государство признает независимый статус другого и полномочия его правительства.

– Нации довольно ревностно относятся к своему суверенитету, а правительства прилагают все усилия к его сохранению. Споры в отношении суверенитета являются одними из наиболее яростных в мире. Самые известные примеры: Ирландия – Ольстер, Испания – баски, Ирак и Турция – курды, Израиль – Палестина, международное признание⁄непризнание – Косово, Осетии, Абхазии. Они совершенно по-новому расставляют акценты международного права, суверенитета и территориальной целостности, – подчеркивает она.

Несмотря на то что смысл понятия «суверенитет» претерпевает существенную трансформацию, большинство исследователей все же сходятся во мнении о том, что центральная роль суверенитета как организующего принципа в системе международных отношений по существу остается без изменений.

Третьему президенту США, одному из отцов-основателей этого государства, автору Декларации Независимости Томасу Джефферсону принадлежат слова: «Кусочек подлинной истории – это такая редкая вещь, что им надо очень дорожить».

Начало новейшей истории

До недавнего времени, а это была идеологема советского периода, новейшая история начиналась с 1917 года, с момента совершения Октябрьской революции. По мнению современных историков, в понятие «новейшая история Казахстана» входит период с 1991 года, когда в результате распада СССР возникло новое государство – Рес­публика Казахстан. По существу, распад СССР завершил один исторический цикл и положил начало новому. Именно в контексте этого цикла, цикла новейшей истории, и стал развиваться суверенный Казахстан.

Официальным документом, провозгласившим государственную независимость Казахстана, был Конституционный закон о государственной независимости, принятый 16 декабря 1991 года Верховным Советом Республики Казахстан. В нем говорилось о том, что Республика Казахстан как независимое государство имеет свою территорию и обладает на ней всей полнотой власти.

Закону о независимости предшествовала Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР», принятая 25 октября 1990 года Верховным Советом Казахской ССР. Впервые в истории Казахстана она провозглашала, что «Казахская ССР принимает меры по охране, защите и укреп­лению национальной государственности» и что «территория Казахской ССР в существующих границах является неделимой и неприкосновенной и не может быть использована без ее согласия. Любые насильственные действия против конституционного строя Казахской ССР, публичные призывы к нарушению целостнос­ти ее территории преследуются по закону».

– Декларация устанавливала верховенство Конституции и законов республики на своей территории, которые подлежали исполнению всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами и лицами без гражданства. Важным аспектом в этом плане явилось провозглашение в ней положения о том, что рес­публика имеет право приостанавливать на своей территории действие законов или других нормативных актов союзного государства, в случае если они нарушали суверенные права и Конституцию республики, – говорит Зарема Шаукенова.

В Декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР» впервые были определены три положения, принципиальных для состояния конституционализма в Казахстане. Об исключительной собственности республики, составляющей основу ее суверенитета, на землю и «ее недра, воду и воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа», на весь экономический и научно-технический потенциал, на «все национальное богатство, имеющееся на ее территории». О праве республики на собственные внутренние войска, органы государственной безопасности и внутренних дел, которые подчинялись и контролировались Верховным Советом и Президентом республики. О праве Казахской ССР выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах и самостоятельно решать вопросы внешнеэкономической деятельности.

По ее словам, одним из важнейших принципов Декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР» было положение о праве наций на самоопределение. «Верховный Совет Казахской ССР… признавая… право наций на свободное самоопределение… провозглашает государственный суверенитет Казахской ССР и принимает настоящую декларацию». Именно этими словами начинался текст документа.

Огромное значение Декларации «О государственном суверенитете Казахской ССР» в политико-правовой истории независимого государства определяется тем, что впервые на самом высшем государственном уровне Верховный Совет Казахской ССР, «выражая волю народа Казахстана», официально провозгласил всему мировому сообществу, что «государственная власть Казахской ССР обладает верховенством, самостоятельностью, полнотой внутри Республики…», что «Казахская ССР самостоятельно решает все вопросы, связанные с политическим, экономическим, социальным и национально-культурным строительством в республике, ее административно-территориальным устройством, определяет структуру и компетенцию органов государственной власти и управления, а также символы республики».

Таким образом, принятие Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года положило начало формированию правовой основы для становления подлинной государственности, перехода на качественно новый этап обеспечения реальных прав и свобод граждан. Декларация с ее основополагающими принципами стала базой для создания национального законодательства и новой Конституции государства.

Интеграция в мировое пространство

– Как правовой акт декларация открыла перспективы для выхода Казахстана на прямые контакты с внешним миром. Внешнегосударственный аспект территориальной целостности и неприкосновенности территории государства получил выражение и закрепление в ряде универсальных и региональных международно-правовых актов, а также двусторонних договорах Респуб­лики Казахстан с сопредельными государствами, в том числе в Уставе Организации Объединенных Наций, заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Будучи суверенным государством, Казахстан приобрел право выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности международных организаций, – поясняет Зарема Шаукенова и напоминает, что суверенный Казахстан возник в сложных геополитических обстоятельствах.

Главной опорой суверенитета стали международное признание и открытый путь для интеграции в мировое пространство. Для страны было важно воспользоваться представленным историческим шансом, чтобы обрести и закрепить историческую субъектность независимого, суверенного государства, имеющего сильный дипломатический щит. Выбор в пользу проактивной внешней политики для Казах­стана был связан с настоятельной потребностью преодоления фатальной обреченности быть постсоветской провинцией, зажатой между региональными гигантами, наполненной внутренним противоречивым содержанием, способным уже в начале пути привести к острым этническим конфликтам и территориальному расколу государства.

Свою внешнюю политику Казахстану необходимо было выстраивать с нуля, причем в условиях экономической турбуленции, которую претерпевала не только страна, но и весь постсоветский регион – в связи со сменой парадигмы своего развития.

– Главное достижение Казахстана заключалось в том, что через внешнюю политику были минимизированы факторы, способные затруднить или сделать невозможным развитие страны. Внешняя политика должна была стать надежным «куполом», который бы защитил Казахстан от возможных неблагоприятных факторов. В рамках всех рубежных этапов Казахстан преследовал целью закрепление собственной международной субъектности и встраивание в современный цивилизационный контекст, умело используя собственные преимущества и ослабляя возникающие риски и угрозы, – говорит эксперт.

Республика вышла на международную арену с собственной повесткой, включающей целый ряд важнейших проектов. Ядерное разоружение, новая модель межэтнического, межконфессионального диалога и согласия, успешный казахстанский путь развития стали основой глобального облика Казахстана. Казахстан стал инициатором и активным участником многих авторитетных международных организаций и союзов. Среди них – ШОС, ЕврАзЭС, СВМДА. Высокую оценку мировой общественности получили председательство Казахстана в ОБСЕ, ОИС, ОДКБ, проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий и другие.

Как основной результат нашего внешнеполитического курса можно рассматривать тот факт, что Казахстан сумел избежать участи несостоявшихся государств, сформулировать собственные инициативы глобального уровня, не теряя при этом инициативы на региональном уровне и в укреплении связей на базовой площадке двусторонних связей.