Право на труд

Ситуацию на предприятиях страны отслеживает специально созданный Ситуационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения. По словам председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толегена Оспанкулова, работа по защите трудовых прав граждан ведется на постоянной основе. Об этом главный государственный инспектор труда рассказал в ходе брифинга в СЦК.

– За истекший период в мониторинг Ситуационного центра были включены 149 предприятий, на которых имелись предпосылки или произошли трудовые конфликты. На сегодня на контро­ле находятся 69 предприятий, по которым уполномоченными государственными органами принимаются меры по недопущению трудовых конфликтов, – сообщил Толеген Оспанкулов.

Более 6,3 млрд тенге (!) задолжали по заработной плате 940 предприятий республики 24 тыс. работников с начала текущего года. Это выявили государственные инспекторы труда. На 20 ноября установлено, что задолженность по зарплате примерно двум тысячам работников 34 предприятий составила 910 млн тенге.

Как сказал главный государственный инспектор труда РК, в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по зарплате, удалось защитить права более 22 тыс. работников. На сегодня работодатели выплатили им 5,4 млрд тенге. При этом инспекторы труда вручили 1 224 предписания данным организациям, оштрафовав их на сумму более 170 млн тенге.

Реализуется утвержденный Правительством комплексный план мероприятий по предупреж­дению и разрешению трудовых конфликтов, а также разработан алгоритм совместных действий исполнительных органов, профсоюзов и работодателей. К примеру, в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской и Кызылординской областях в сфере трудовых отношений действуют межведомственные штабы под председательством акимов регионов. Подписана «дорожная карта» с фондом «Сам­рук-Казына» об улучшении менеджмента в работе персонала на дочерних предприятиях.

– За 2022 и 2023 годы по нарушениям правил техники безо­пасности, которые повлекли за собой несчастные случаи, осуж­дены 14 должностных лиц, ответственных за вопросы безо­пасности труда. 799 материалов специального расследования переданы в правоохранительные органы, по которым возбуждено 114 уголовных дел. На 1 ноября текущего года инспекторами труда проведено более 5 тысяч проверок, в ходе которых выявлено 8 936 нарушений. Работодателям выдано 3 741 предписание и наложено более двух тысяч административных штрафов на сумму около 400 миллионов тенге, – констатировал председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов.

Согласно приведенным данным, на 1 ноября 2023 года на предприятиях страны пострадали 1 119 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра почти не отличается. А вот число погибших на производстве увеличилось на 12% и составило 175 человек. Наибольшее количество пострадавших отмечается в двух секторах производства: горно-металлургической промышленности – 18,1% и в строительной отрасли – 10,5%.

– Из 1 миллиона 600 тысяч работников обследованных в 2022 году предприятий 491 тысяча, то есть 31%, заняты во вредных и опасных условиях труда. С учетом данной ситуации в этом году по поручению Главы государства нами разработаны специальные социальные выплаты. В 2022-м 681 тысяча работников по стране получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму более 207 миллиардов тенге, что на 29% больше, чем в 2021 году, – заключил Толеген Оспанкулов.

Проинформировал он и о том, что занятым во вредных и опас­ных условиях труда работникам работодатель должен предоставить гарантии и компенсации в виде сокращения продолжительности рабочего времени, дополнительного ежегодного трудового отпуска и повышенного размера оплаты. Кроме перечисленного, на некоторых предприятиях должны выдавать лечебное и профилактическое питание.

Согласно статистике, озвученной главным госинспектором труда, более 20% нарушений, выявленных в результате государственного контроля, приходится на вопросы безопасности и охраны труда.

– С 2019 года активно ведется работа по продвижению концепции «нулевого травматизма» – Vision Zero, которая предусматривает семь «золотых» правил. Сегодня к ней присоединилось 481 предприятие, и действуют 18 тысяч производственных советов, где внутренний контроль осуществляют более 24 техничес­ких инспекторов труда, – подытожил спикер.

А еще на портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz действует «Онлайн-трудовой инспектор». Работодатель может обратиться к сервису, который заменит для него настоящего инспектора труда и позволит произвести проверку планируемых или совершенных процедур в интерактивном режиме. При выявлении нарушений система сама предложит варианты их устранения.