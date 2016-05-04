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​Праздничные рекорды
Юрий МАКАРОВ

Неоднократная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марианна Гаспарян из Тараза в троеборье в своей весовой категории и двух последующих показала результат 532,5 кг. Рекордная сумма ей удалась благодаря максимальному результату в приседании со штангой – 220 кг. Еще один рекорд установил россиянин Андрей Маланичев, подняв в приседании в бинтах 480 кг.

Призовой фонд Кубка Азии составил 7 000 долларов, его поделили обладатели первых мест в пауэрлифтинге и жиме лежа. Максимальные призовые заслуженно достались Андрею Маланичеву и казахстанцу Ерболу Науанову, который стал абсолютным победителем в жиме лежа и серебряным медалистом в троеборье.

На подиуме в Турции

Победителем завершившейся многодневной велогонки «Тур Турции» стал португалец Жозе Гонсалвеш, выступающий за команду Caja Rural – Seguros. Его результат – 32 часа 31 минута 35 секунд. Второе время показал его одноклубник из Испании Давид Арройо, уступивший победителю 18 секунд. Третьим призером стал казахстанец Никита Стальнов из Astana City, проигравший Гонсалвешу около минуты.

В тот же день в Швейцарии финишировала много­дневка «Тур Романдии». Майка победителя досталась колумбийцу Найро Кинтана (Movistar), а лучшим в команде «Астана» был Гитис Смукулис (Латвия), отставший от Кинтаны более чем на 56 минут.

И снова – парный разряд

Крупный международный теннисный турнир Mutua Маdrid Open продолжается в столице Испании. Казахстан на нем представлен довольно скромно. К сожалению, не смог пробиться сквозь квалификационное сито лидер мужской сборной РК Михаил Кукушкин, уступивший в решаю­щем матче отборочного турнира Денису Истомину из Узбекистана, – 2:6, 6:2, 3:6. Перед началом турнира неожиданно снялась с соревнований поставленная в основную сетку Юлия Путинцева...

В общем, наша единственная надежда что-то выиграть в Мадриде – женский парный разряд и Ярослава Шведова, которая сыграет вместе с Тимеа Бабош из Венгрии. Их первые соперницы – Лара Арруабаррена (Испания) и Сара Эррани (Италия).

Уступили олимпийцам

В ходе подготовки к чемпионату мира по хоккею с шайбой среди мужских команд сборная Казахстана в Будапеште провела вторую контрольную встречу. На этот раз соперником нашей дружины на ледовой арене «Тюскесарнок» была олимпийская команда России.

Подопечные главного тренера сборной РК Андрея Назарова уступили со счетом 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). Единственную шайбу в нашем составе на 21-й минуте забросил Брэндон Боченски, а у соперников отличились Егор Коршков (12-я), Даниил Апальков (23-я), Зият Пайгин (46-я), Эмиль Галимов (53-я) и Максим Карпов (59-я).

Лидер теряет очки

В понедельник были сыграны четыре матча первенства Казахстана по футболу среди команд Первой лиги. Неожиданную потерю понес лидировавший со стопроцентным результатом «Экибас­туз», сыгравший дома вничью (0:0) с «Махтааралом». Результаты остальных встреч: «Кызыл Жар» – «Шахтер-Булат» – 2:0, «Байконур» – «Байтерек» – 3:0, «Алтай» – «Кайсар» – 0:0.

Впереди идут «Кызыл Жар» и «Экибастуз», набравшие по 10 очков, у «Кайсара» – 8. Вчера в календаре первенства значился матч «Кыран» – «Каспий».

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