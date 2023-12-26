Предновогодние проделки «Гринча»

Общество
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Михаил Тё

В Таразе задержан вор, получивший прозвище в честь главного героя популярного анимационного фильма.

фото из архива "КП"

Местные полицейские в шутку прозвали злоумышленника таразским Гринчем, поскольку тот, как и персонаж известного мультипликационного фильма, украл… ель. Вот только в отличие от зеленого мохнатого существа горожанин не выступал против новогоднего празднества, а решил устроить торжество у себя дома, лишив частицы его другую семью. Стражами порядка установлено, что мужчина выкрал хвойное дерево прямо с территории частного двора. Об этом полиции сообщила сама хозяйка дома. Кражу ели высотой более двух метров злоумышленник, как и Гринч, совершил под покровом ночи. Им причинен материальный ущерб на сумму 200 тыс. тенге.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Шырша» сотрудниками полиции установлен 24-летний житель областного центра, который привез украденное дерево к себе домой. Он задержан и понес заслуженное наказание.

#Тараз #кража #Новый год #елка #Гринч

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