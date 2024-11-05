Хасана Касымбаева арестовали на 2 месяца

По решению следственного суда предполагаемый лидер ОПГ «Хуторские» будет находиться под арестом в течение двух месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, Хасана Касымбаева подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека, совершенных в июне 2021 года.

2 ноября Касымбаева водворили в изолятор временного содержания. Позже стало известно, что по делу трехгодичной давности осудили пятерых человек.

4 ноября в департаменте полиции Алматинской области подтвердили данную информацию.

Специализированный следственный суд города Конаев Алматинской области рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для Хасана Касымбаева. Постановлением суда он арестован на два месяца.

Кроме того, активистов ОПГ упоминают в связи с резонансным убийством подростка Шерзата Болата в Талгаре.