ОПГ «Хутор»: задержан Хасан Касымбаев

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

2 ноября 2024 года Хасана Касымбаева задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

«Гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А., совершенных в июне 2021 года», - прокомментировали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что проводится комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения.

Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции, отметили полицейские.

Активистов ОПГ связывают с резонансным делом Шерзата Болата в Талгаре. По подозрению в умышленном убийстве арестованы 8 человек и трое – по недонесению о преступлении. Расследование идет по пяти статьям УК: по части 2 уголовной статьи «Умышленное убийство»; по части 3 уголовной статьи «Хулиганство», а также по статьям «Угроза»; «Укрывательство преступления»; «Недонесение о преступлении».

Ранее стало известно, что в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.

5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминалитета.

8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.

Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.

Прокуратура будет ходатайствовать об открытом суде по делу об убийстве Шерзата.