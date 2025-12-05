Предприниматель Бану Тлегенова отметила, что для ее компании «Зару» сегодня — значимый день, ведь они получили награду «Алтын сапа»

Фото: Facebook / Бану Тлегенова

«Начав путь с одной пантолечебницы в Мартұкском районе, мы вместе с супругом, при поддержке государства и «Атамекена», смогли вырастить целую сеть. И сегодня наш труд был отмечен высокой наградой «Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». Эта награда — не только признание, но и большой стимул двигаться дальше, развивая полезные для нации сервисы и укрепляя здоровье людей», - написала она на своей странице в Facebook.

Она особо отметила выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения. Глава государства поручил без промедления разработать единую программу поддержки малого бизнеса, подчеркнув важность региональной специализации, локальных продуктов и современных технологий.