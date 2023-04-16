Председатель Сената Парламента поздравил православных с Пасхой

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Поздравление опубликовано на странице в Instagram и Facebook.

"Сердечно поздравляю православных Казахстана с праздником Пасха!

Этот светлый христианский праздник имеет глубокое духовное значение, поскольку олицетворяет торжество таких непреходящих общечеловеческих ценностей, как вера и верность, сострадание и милосердие, доброта и забота о ближнем.

Эти ценности имеют большое значение для нашего общества. В Казахстане прочно укоренены традиции толерантности, веротерпимости и добрососедства. Создаются условия для гармоничного сосуществования всех этнических групп и религиозных общин, взаимообогащения культур и сохранения традиций.

Казахстан инициировал и успешно проводит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который стал глобальной и востребованной площадкой межрелигиозного диалога и объединения усилий духовных лидеров для решения важнейших проблем современного мира.

Очень важно делать все необходимое для сохранения мира и согласия в нашей стране. Православная община вносит большой вклад в этот процесс, а также принимает активное участие в развитии Казахстана.

Желаю всем православным здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех благих делах и начинаниях!" - говорится в поздравлении председателя Сената Парламента РК.