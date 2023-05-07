Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества

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Поздравление опубликовано на странице Facebook.

"От всей души поздравляю всех с Днем защиты Родины!

Это праздник, который чтит героические традиции наших предков и воинский дух наших солдат, которые мчались по линии.

В этот день также становится очевидной важность таких патриотических ценностей, как любовь к родине, служение стране, верность присяге. Понятно, что все это повысит чувство патриотизма у наших граждан и положительно скажется на становлении подрастающего поколения.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев выступая на Букилармском совете, отметил, что Вооруженные Силы являются незаменимой опорой нашей государственности. На самом деле наша благородная армия - крепкий щит нашей страны и суверенитета. Вот почему мы всегда гордимся нашими войсками, которые выполняют свой долг - с честью защищают Родину.

Поздравляю с праздником, желаю счастья, радости, благополучия каждой семье.

Пусть наша страна будет в безопасности и спокойной! Пусть потенциал наших Вооруженных Сил увеличивается!" - написал Ашимбаев.