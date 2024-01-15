На 32 млн тенге обманул казахстанцев лжеюрист из Шымкента

Жертвами афер стали 15 жителей мегаполиса и Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, мужчина, представляясь квалифицированным юристом, обещал доверчивым гражданам помощь в получении безвозмездного гранта для реализации бизнес-идей и специальных выплат от государства. Стоимость такой «услуги» варьировалась от 200 тысяч до 2,5 млн тенге.

Не дождавшись обещанного и поняв, что попались на уловки мошенника, потерпешие обратились в полицию.

«Общая сумма нанесенного им ущерба составила 32 млн тенге. Оперативники криминальной полиции города в ходе розыскных мероприятий задержали злоумышленника. В настоящее время подозреваемый в неоднократном мошенничестве находится под стражей», – подытожили в правоохранительных органах.



