Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений

Профсоюзы – значимый ресурс

Предстоящий референдум – символ заявленных властью изменений. Принять новый курс предлагается путем прямого участия каждого гражданина.

Такое мнение высказал председатель Республиканского штаба Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев в ходе онлайн-заседания координационных советов региональных штабов Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстан­ской, Северо-Казахстанской областей и города Шымкента в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Федерация профсоюзов РК как крупнейшая общественная организация, защищающая права и интересы работников, заинтересована в проведении свободного всенародного голосования. Ранее Исполнительный комитет ФПРК принял Обращение о намерении профсоюзов активно информировать население и разъяснять предлагаемые реформы.

Республиканский штаб координирует работу региональных общественных штабов, запланирована серия встреч профсоюзных лидеров с трудовыми коллективами.

На базе юридических клиник ФПРК и региональных профсоюзных центров открываются общественные приемные и горячие линии по вопросам конституционной реформы и участия в голосовании.

Нурлан Утешев подробно рассказал о предстоящих законодательных изменениях и о том, насколько они необходимы для тех, чьи интересы представляют профсоюзы.

– Все эти предложения направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию как внутри (мы все еще помним январские события), так и вне страны, где происходят колоссальные шоки. Проф­союзам важно, чтобы эти шоки были минимизированы на уровне нашего рядового члена, чтобы у человека была возможность зарабатывать, развиваться, а сам труд не обесценивался, – отметил Нурлан Утешев. – Референдум – это не новый, хотя и забытый на долгое время, инструмент, определение позиции каждого гражданина в отношении воп­росов, касающихся будущего страны. У нас есть возможность реально повлиять на то, чтобы данные изменения произошли.

Председатель Восточно-Казахстанского филиала отраслевого профсоюза работников строительного комплекса и ЖКХ Яков Швец отметил своевременность и правильность принятого федерацией обращения.

– Импонирует, что поправки в Конституцию будут рассмотрены именно на референдуме, потому что это позволит задействовать наибольшее количество граж­дан. Актуально возрождение Конституционного суда, куда каждый человек сможет обратиться и получить юридическое решение, обязательное к исполнению. Президент передает часть полномочий Парламенту. Есть возможность и нам выдвинуть своих представителей, чтобы наши вопросы рассматривались на уровне Парламента, – высказал свое мнение относительно поправок Яков Швец.

Два главных вопроса на повестке дня озвучила председатель профсоюзного центра ЗКО Айгуль Уразова: для чего нужна конституционная реформа и почему мы должно прийти и проголосовать за нее? Как подчеркнула спикер, в обществе имеется серьезный запрос на политические изменения, и вынесенная на референдум конституционная реформа – возможность эти изменения запустить.

– Мы сможем избирать сельских акимов, с 2023 года – районных акимов. На должность областного акима или городов республиканского значения Президентом будут представляться не менее двух кандидатур, и депутаты маслихатов смогут фактически избирать акима на альтернативной основе. Президент не сможет вмешиваться в выборы сельских округов, райо­нов и отменять решения акимов. Мажоритарная система дает возможность нам, профсоюзам, выдвигать кандидатуры в представительные органы. Поэтому мы должны идти на референдум, и понимать важность этой реформы для всех и каждого, – подчеркнула Айгуль Уразова.

Референдум – историческое событие, считает председатель Шымкентской городской организации Казахстанского отрас­левого профсоюза работников образования и науки Лариса Тургинбаева.

– Если мы хотим, чтобы наше общество было демократичным, мирным, развитым, то нужно пойти на участок и проголосовать за свое будущее! Профсою­зы свою консолидирующую и мобилизационную роль выполнят, – отметила она.

Завершая встречу, Нурлан Утешев еще раз подчеркнул важность стоящей перед профсоюзами задачи и попросил подойти к ней максимально искренно и неформально. Запросы на социальную справедливость в обществе высоки. Участие профсоюзов в обсуждении и разъяснении конституционной реформы – очень ценный и важный ресурс.