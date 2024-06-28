Премьер: Именно журналисты выступают мостом между государством и гражданами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые представители СМИ!

Поздравляю всех работников средств массовой информации – журналистов, редакторов, операторов, фотографов и всех причастных к этой важной для общества сфере – с вашим профессиональным праздником!

Своим ежедневным трудом вы вносите неоценимый вклад в развитие нашей страны. Освещая работу государственного аппарата и острые проблемы страны, вы напрямую участвуете в строительстве Справедливого Казахстана, где именно журналисты выступают мостом для передачи информации как от государства к гражданам, так и от граждан к государству. Вместе мы формируем информационное пространство, где главными принципами всегда были и будут объективность, честность и достоверность.

Поздравляю вас и выражаю глубокую благодарность за верность выбранному делу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, профессиональных достижений и успехов!