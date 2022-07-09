Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Общество
Премьер: Курбан айт призывает мусульман к единству и миру

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Kazpravda.kz.

"Уважаемые казахстанцы!

Сердечно поздравляю вас с важным и одним из главных для каждого мусульманина праздником – Курбан айт!

Курбан айт – это священный праздник, призывающий мусульман к единству и миру.

В этот праздник каждый мусульманин спешит совершить благие дела, протянуть руку помощи и посвятить самые добрые пожелания близким.

В этот священный день желаю каждой казахстанской семье крепкого здоровья, благополучия , а нашей стране – мира и единства», - говорится в поздравлении Премьера.

В этом году Курбан айт в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в беседе с представителями СМИ сообщил о запуске сайта qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно.

Верховный муфтий призвал общественность внести свой вклад в благотворительную акцию "Курбан - 2022" и сообщил, что в этом году, для удобства населения, жертвоприношение будет осуществляться в офлайн и онлайн форматах.

Жертвоприношение в закрепленных местах забоя скота в Нур-Султане осуществляется с 8.00 до 18.00 часов.

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