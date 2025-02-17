Премьер-министр представил активу ВКО нового акима

Олжас Бектенов поблагодарил Ермека Кошербаева за эффективную работу и вклад в развитие региона

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Главой государства подписан указ о назначении акимом Восточно-Казахстанской области Сактаганова Нурымбета Амановича.

Представляя нового акима, премьер-министр отметил задачи, поставленные главой государства перед руководством Восточно-Казахстанской области. Обозначены перспективные направления, реализация которых позволит обеспечить занятость населения и даст импульс развитию экономики региона. Среди приоритетных - поддержка малого и среднего бизнеса, переработка сельскохозяйственной продукции, внедрение цифровых решений. Подчеркнута важность усиления работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизации инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено раскрытию туристического потенциала посредством развития природных зон отдыха и историко-культурных мест. Открытие крупнейшего в стране моста через Бухтарминское водохранилище, строительство аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан дадут дополнительный импульс развитию отрасли и экономики в целом.

Среди приоритетных задач также обозначены вопросы создания комфортных условий для инвесторов с обеспечением инженерной инфраструктурой специальных экономических и индустриальных зон, применения современных технологий и инновационных подходов в промышленности и др.