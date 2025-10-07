Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Такаити известна довольно консервативными и «ястребиным» взглядами и в этом смысле считается преемницей покойного премьер-министра Синдзо Абэ

Фото: icma.az

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) выбрала своим новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити. После утверждения парламентом 15 октября она станет премьер-министром Японии — первой женщиной на этом посту за всю историю азиатской страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Голосование проводилось в два тура, поскольку ни одному из пяти кандидатов не удалось набрать большинство голосов. В первом туре было отдано 590 голосов: 295 — от парламентариев из ЛДПЯ и еще столько же — от рядовых членов и сторонников партии со всей страны. Во втором туре число голосов, представляющих вторую категорию, снизили до 47 — по одному на отделение партии в каждой японской префектуре. Всего же в выборах в общей сложности приняли участие около 1 млн человек - то есть менее 1% населения Японии.

В первом раунде Такаити набрала 183 голоса, выйдя во второй раунд с министром сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми (164). Во втором туре политик получила 185 голосов, ее соперник — 156. 

ЛДПЯ провела досрочные выборы после того, как прошлый партийный руководитель и действующий премьер подал в отставку, объяснив это стремлением предотвратить раскол в партии. Он объяснил, что не хотел уходить с должности до заключения торговой сделки с администрацией США. Премьерство Исибы, таким образом, продлилось немногим более года.

Исиба возглавил ЛДПЯ в сложный период: партия переживала последствия убийства экс-премьера Синдзо Абэ в 2022 году и крупного коррупционного скандала. В попытке укрепить позиции он инициировал досрочные выборы в нижнюю палату, однако правящая коалиция впервые с 2012 года утратила большинство.

Позже, в 2025 году, ЛДПЯ потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио и лишилась большинства и в верхней палате парламента. Часть консервативных избирателей перешла к правой партии «Сансэйто», что ослабило позиции ЛДПЯ. На фоне экономических трудностей, включая первую за 40 лет инфляцию и рост числа иностранных рабочих, рейтинги правительства продолжали падать, достигнув к июлю 2025 года минимума в 23%.

Такаити – одна из наиболее опытных политиков ЛДПЯ, закончила Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987 году выиграла грант и переехала в США, где работала в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер. В 1989 году вернулась в Японию и уже в 1993-м была впервые избрана в нижнюю палату японского парламента.

Свою первую министерскую должность Такаити получила в 2006 году. Тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ назначил ее сразу на несколько должностей: министра научно-технической политике, министра инноваций, министра по делам молодежи и гендерному равенству, министра безопасности пищевых продуктов, а также министра по делам Окинавы и Северных территорий. Однако спустя всего год Абэ подал в отставку и распустил правительство, а через еще два года ЛДПЯ проиграла парламентские выборы и ушла в оппозицию.

Уже в 2012 году Абэ удалось привести свою партию к победе на очередных выборах и вернутся в премьерское кресло. Вместе с ним в высшие эшелоны власти вернулась и Такаити: сначала как глава партийного совета по политическим исследованиям, а затем как министр внутренних дел. В 2021 году она баллотировалась на пост председателя ЛДПЯ, но уступила Фумио Кисиде. В его кабмине Такаити совмещала несколько министерских портфелей — экономическую безопасность, культурную стратегию «Крутая Япония» (Cool Japan), интеллектуальную собственность, а также научно-техническую и космическую политику.

Такаити известна довольно консервативными и «ястребиным» взглядами и в этом смысле считается преемницей покойного премьер-министра Синдзо Абэ. Другая ее ролевая модель — британская «Железная леди» Маргарет Тэтчер. Такаити выступает за пересмотр пацифистской Конституции и укрепление армии. В социальной политике она занимает консервативную позицию: выступает против двойных фамилий, однополых браков и права женщин на наследование императорского престола. В экономике Такаити делает ставку на снижение налогов, прямую поддержку граждан, субсидии сельским регионам, а также масштабные инвестиции в энергетику и производство полупроводников.

