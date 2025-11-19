Премьер поручил усилить меры по предупреждению пожаров и гибели людей

Правительство,Пожары
108

Он отметил, что проблему роста числа пожаров с началом отопительного сезона рассматривали на заседании Правительства в октябре, но изменения ситуации в лучшую сторону не происходит

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического случая, произошедшего в селе Алгабас Туркестанской области. По поручению Главы государства создана и приступила к работе правительственная комиссия по расследованию причин пожара. О текущей ситуации доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую.

«В целом хочу отметить, что с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе. Мы эту проблему рассматривали на заседании Правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону», — подчеркнул Премьер-министр.

В связи с этим ответственным госорганам дан ряд поручений. В частности, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить координацию центральных и местных госорганов по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей.

Также ведомству совместно с акиматами регионов и Министерством внутренних дел необходимо будет проводить рейды и обходы жилого сектора, в том числе общежитий, хостелов и домов социально уязвимых категорий населения.

Министерству культуры и акиматам поручено активизировать разъяснительную работу в масс-медиа и соцсетях. Кроме этого, акиматам регионов следует усилить работу по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости сделать правильные выводы для выработки конкретных рекомендаций в целях предотвращения подобных происшествий в будущем.

Контроль закреплен за заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

#поручение #премьер #пожары

