Премьер Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР

Фото: Правительство РК

По поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

"В ходе переговоров Алихана Смаилова с премьером государственного совета КНР Ли Цяном планируется обсуждение широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества", – сообщает телеграм-канал Кабмина РК.

В Шанхае Смаилов также примет участие в открытии 6-й Китайской международной импортной выставки и совместно с главами делегаций других стран ознакомится с представленными на ней национальными павильонами.