Премьер: За шесть лет финансирование науки в РК выросло в 6 раз

Наука
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На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития и цифровизации науки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 6 лет финансирование науки из республиканского бюджета возросло в 6 раз и составило в текущем году 252,5 млрд тенге. Руководитель правительства подчеркнул, что согласно Концепции развития науки до 2029 года, финансирование этой сферы будет увеличено до 1% от ВВП.

С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 2024 году был принят новый Закон «О науке и технологической политике». Кроме того, для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы. Особое внимание уделено социальной поддержке ученых. Премьер-министр отметил важность привлечения молодых специалистов в научную среду.

«Ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями по приоритетным направлениям науки, получают прямое финансирование. Ежегодно более 250 молодых ученых проходят стажировки в ведущих научных центрах мира. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Заметно выросла доля молодежи в науке, на сегодня она составляет 46%. Для дальнейшего привлечения молодежи в науку необходимо активнее развивать университетские научные исследования»,  — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил о результатах работы по коммерциализации научных проектов.

Он отметил, что с 2016 года Научный фонд провел 6 конкурсов, направленных на коммерциализацию научных разработок. 

«Важно то, что за последние 3 года  финансирования на коммерциализацию не выделялось. Мы эту работу возобновили и повысили гранты на коммерциализацию. Общий вклад проектов в экономику составил 118,4 млрд тенге. Было создано несколько тыс. рабочих мест»,  — сообщил Саясат Нурбек.

#Правительство #наука #премьер

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