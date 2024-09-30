Премьеру оперы «Неистовый Орландо» впервые представят в Казахстане

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Спектакль пройдет 4 и 5 октября на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой в «Астана Опера». Здесь каждый зритель сможет почувствовать высокий накал человеческих страстей, увидеть, как падут чары колдуньи и оценить талантливую работу творческой команды столичного театра.

Подготовка этой постановки легла на плечи известных деятелей культуры - автора новой музыкальной концепции и режиссера-постановщика Аллы Симонишвили (Италия), которая представит свежий взгляд на известную классику. В ее интерпретации опера «Неистовый Орландо» позволит современному зрителю по-новому открыть для себя шедевр барочной эпохи.

Дирижером-постановщиком выступит заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин. Мастерство артистов оркестра театра под управлением маэстро позволит зрителям ощутить эмоциональную насыщенность музыки А. Вивальди, полную ярких красок, мощных арий и ансамблей.

«Хотя Вивальди знаменит своими инструментальными сочинениями, он написал также немало вокальных произведений, в том числе опер, ярким примером которой станет премьера «Неистового Орландо» на нашей сцене. В целом, камерная опера берет свои истоки в барокко, и именно это направление стало основой для дальнейшего развития оперного искусства. Благодаря таким ранним композиторам, как К. Монтеверди, появились оперы, которые мы видим сегодня, будь то произведения Дж. Верди, Дж. Пуччини или Ж. Бизе. Все эти великие композиторы учились у мастеров ранней оперы, продолжая традиции, заложенные в барокко. На сцене нашего театра в рамках проекта «театр Piccolo» уже идут оперы Доменико Чимарозы «Тайный брак» или «Шелковая лестница», созданная молодым Джоаккино Россини. Эти оперы – продолжатели традиций, заложенных в таких ранних произведениях, как «Неистовый Орландо» Антонио Вивальди. Таким образом, мы видим, что наш театр идет вглубь, демонстрируя публике самые истоки зарождения оперного искусства, создавая тем самым логическую цепочку», – рассказал дирижер-постановщик, заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

По его словам, в опере «Неистовый Орландо» виден камерный оркестр, в котором нет привычных для нас арф, литавр и тромбонов.

«В основном здесь задействована струнная группа с редкими соло флейты или гобоя. Такой легкий состав оркестра открывает перед нами уникальную возможность проследить, как развивался музыкальный язык. Интересен и подход Вивальди к вокальным партиям. Композитор активно использует контртеноры, контральто, уделяя особое внимание низким голосам, которые исполняют колоратуры. Здесь важно отметить, что колоратура — это не характеристика высоты голоса, как принято думать, а его подвижность. Таким образом, и тенор, и баритон могут быть колоратурными голосами. В этой опере прослеживается глубокое взаимодействие между инструментальной и вокальной линиями, что подчеркивает особенность и новаторство Вивальди как композитора», – пояснил маэстро.

Визуальная часть постановки также будет на высоком уровне благодаря художнику по декорациям и костюмам Манане Гуниа (Италия). Элементы декораций воссоздадут атмосферу времен отважных воинов. Художник по свету Сергей Кулак дополнит визуальное восприятие грамотной игрой света. Ассистент дирижера Руслан Баймурзин и ассистенты художника-сценографа – Гульмира Исемгазиева и Дарига Тайшикова – помогают воплощать творческий замысел постановки в реальность. Ну а руководитель художественно-производственной части Виктор Караре отвечает за слаженную работу всей команды.

Сюжет «Неистового Орландо» разворачивается вокруг главного героя, воина Орландо, чья неразделенная любовь к прекрасной Анжелике приводит его к помешательству. Орландо, переживая страстные чувства, погружаясь в пучину ревности и гнева, теряет рассудок. На фоне его переживаний и тяжелой болезни развиваются и другие любовные линии, полные интриг, которые, в конечном счете, все равно приведут героев оперы к счастливой развязке.

«Исполнение произведений Вивальди требует невероятной виртуозности не только от инструменталистов, но и от вокалистов. Его музыка сложна, и наши солисты, находящиеся на высоком уровне мастерства, способны справиться с этой задачей. Опера Вивальди — это сложная, но вдохновляющая цель для любого вокалиста. Она требует овладения ранней вокальной техникой, характерной для барочной эпохи. И мы с уверенностью можем сказать, что наш театр достиг такого уровня, когда может позволить себе исполнять столь технически сложные произведения», – заключил Абзал Мухитдин.

В премьере оперы на сцене выступят известные солисты, включая заслуженного деятеля Казахстана Салтанат Ахметову, Лейлу Аламанову (Брадаманте), кавалера ордена «Курмет» Айзаду Капонову, Асем Сембину (Анжелика), Татьяну Вицинскую, Салтанат Муратбекову (Альчина), Расула Жармагамбетова, Султана Бакытжана (Орландо), Артура Габдиева, Абылая Бекена (Медор), Нарула Тойкенова, Батыржана Смакова, Талгата Аллабиринова (Руджеро), Алтынбека Абильду и Ермека Касыма (Астольфо).

Артисты посвящают часы репетициям, совершенствуя вокальные партии и вживаясь в образы своих героев. На каждом этапе постановки решаются новые задачи, и каждый из солистов стремится раскрыть для себя произведение Вивальди наилучшим образом, ведь это первая работа театра с оперным полотном этого великого итальянского композитора. И от этого значимость постановки возрастает в разы.