Кражи личных данных совершают безработные – аналитики

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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане заметно выросло количество правонарушений, связанных с защитой персональных данных

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Finprom.kz, число уголовных правонарушений увеличилось на 20%, административных – на 76%, передает Kazpravda.kz

В январе-июле текущего года в Казахстане зарегистрировали 65 адмнарушений закона о персональных данных и их защите – на 75,7% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го.

При этом рассмотрено 61 дело, против всего 23 дел годом ранее. Постановления о привлечении к административной ответственности вынесли в отношении 61 человека – в 2,9 раза больше, чем в январе–июле прошлого года.

За нарушения законодательства в секторе наложили штрафы на 10,1 млн тенге, взыскали 8,1 млн тенге.

Что касается уголовной сферы, здесь за январь-июль текущего года в стране зарегистрировали 49 нарушений неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите – на 19,5% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го.

«За 7 месяцев текущего года уголовные правонарушения в секторе совершили 11 человек, против всего 5 годом ранее. В их числе 1 подросток 16–17 лет, 3 человека в возрасте 21–29 лет, трое 30–39 лет, двое 40–49 лет и 2 человека в возрасте 50–59 лет.

Больше всего подобных правонарушений совершили безработные: 8 человек. В число нарушителей также попали 1 рабочий и 1 учащийся», – отметили аналитки.

Часто утечка персональных данных происходит в цифровом пространстве, онлайн. При этом уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет по итогам 2023 года достиг 88,3%, против 86,3% годом ранее.

#преступления #утечка #кражи #данные #безработные

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