В Алматы выявили преступную схему регистрации авто из Южной Кореи

Транспорт, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На данном этапе расследования известно, что подозреваемые ввезли и поставили на учет по данной схеме 250 машин.

Фото: Kazpravda.kz

Алматинец ввозил машины из Южной Кореи в сговоре с работником автоцона и не оплачивал пошлины. Своими действиями он нанес ущерб государству в размере 340 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Как проинформировали в управлении по борьбе с организованной преступностью, по этой схеме работали сотрудники СпецЦОНа, относящегося к НАО «Правительство для граждан», а также житель Алматы, поставивший на поток ввоз автомашин из Южной Кореи.

«Гражданин К., вступив в преступный сговор с сотрудниками СпецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в РК», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что фигурант уклонился от уплаты обязательных платежей за первичную госрегистрацию в размере более 340 млн тенге.

На данном этапе расследования известно, что подозреваемые ввезли и поставили на учет по схеме 250 машин, рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Спикер резюмировал, что дело расследуется управлением дознания ДП Алматы по уголовной статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, госзнаков почтовой оплаты, госнаград».

#ущерб #Алматы #госпошлина #Южная Корея #спецЦОН #схема #уклонение

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