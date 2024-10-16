Президент Армении посетил Академию госуправления РК

Ваагн Хачатурян выразил уверенность в том, что дружеские отношения между двумя странами будут продолжаться долгие годы

Фото: пресс-служба Академии государственного управления РК

Сегодня в рамках официального визита в Казахстан президент Армении Ваагн Хачатурян выступил с лекцией на тему «Армянский «Перекресток мира»: национальный приоритет и залог устойчивого развития Южного Кавказа» в Академии госуправления при президенте РК, сообщает Kazpravda.kz

Армянскому президенту были продемонстрированы информационные системы Admission (прием документов на обучение) с элементами прокторинга и iCademium (LMS).

Ваагн Хачатурян ознакомился с возможностями медиа-студии, которая используется для развития коммуникативных навыков слушателей курсов повышения квалификации. Также президенту продемонстрировали платформу непрерывного образования и видеостудию JALINGA для записи курсов дистанционного обучения.

В своем выступлении он отметил 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Он выразил уверенность в том, что дружеские отношения между двумя странами будут продолжаться долгие годы.

«Для обучающихся Академии важно получать информацию из первых уст. Сегодня слушателям была представлена информация по геополитическому развитию Армении. Президент Хачатурян в своем выступлении подчеркнул ключевые аспекты развития страны: развитие торговых отношений, логистики и укрепление международных связей», – отметил ректор Академии государственного управления Ерлан Абил.

Магистрант Института дипломатии Академии Темирлан Сайлауұлы поделился своими впечатлениями от встречи.

«Встреча с Президентом Армении была очень интересной для магистрантов Института дипломатии. Мы получили много информации о развитии экономики Армении, транспортно-логистической отрасли и сельского хозяйства, а также ознакомились с макроэкономическими показателями страны. Визит Президента в Академию подчеркивает его внимание к вопросам образования», – сказал он.

В лекции президента приняли участие официальная делегация Армении, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Армении в Казахстане, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении, министр образования, науки, культуры и спорта Армении, заместитель министра иностранных дел Армении, руководитель межпарламентской группы дружбы «‎Армения-Казахстан», представители аппарата президента и СМИ Армении, сотрудники министерства иностранных дел РК, магистранты, докторанты, а также сотрудники Академии.