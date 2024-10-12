Президент Армении посетит Казахстан с официальным визитом
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В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.