Президент Финляндии позвонил Токаеву

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Он подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году

Фото: пресс-служба президента РК

По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году. Отмечена важность качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне, итоги которых призваны способствовать выводу казахско-финского партнерства на новый уровень.  

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных тем международной повестки. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

#переговоры #Токаев #Финляндия #Стубб

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