Президент Финляндии позвонил Токаеву

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В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Фото: пресс-служба президента РК

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение беседы глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днем независимости.

#переговоры #Токаев #Финляндия #Стубб

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