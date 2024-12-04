Президент Финляндии позвонил Токаеву
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В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
В завершение беседы глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днем независимости.