Глава Ирана поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Президент , Международное сотрудничество
Главы двух государств отметили, что достигнутые ранее договоренности являются ярким отражением тесного сотрудничества между Казахстаном и Ираном.
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Ибрахим Раиси поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.
Глава государства поблагодарил президента Исламской Республики за поздравления и добрые пожелания, отметив, что Иран является добрым соседом и близким партнером Казахстана.
Стороны отметили, что достигнутые ранее договоренности являются ярким отражением тесного сотрудничества между Казахстаном и Ираном.