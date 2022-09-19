Президент Казахстана и бывший Премьер-министр Австралии обменялись мнениями о вызовах современности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим Премьер-министром Австралии Кевином Раддом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства провел встречу с бывшим Премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.
Также продолжаются двусторонние встречи Президента с американскими деловыми кругами.
Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.