Президент Казахстана и бывший Премьер-министр Австралии обменялись мнениями о вызовах современности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим Премьер-министром Австралии Кевином Раддом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства провел встречу с бывшим Премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.

Также продолжаются двусторонние встречи Президента с американскими деловыми кругами.

Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.