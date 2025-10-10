Приветствуя участников заседания, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность таджикской стороне и лично Президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Успешное председательство Таджикистана внесло весомый вклад в укрепление потенциала Организации. Этот саммит придаст сильный импульс дальнейшей работе СНГ, которая нами в Казахстане рассматривается как авторитетная международная организация, – отметил он.

Президент напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне.

– В Казахстане свято чтут беспримерный подвиг наших отцов и матерей, поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприятий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине. Наш моральный долг – бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне. К сожалению, спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации. Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом. С тревогой воспринимаем процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиление конфронтационной риторики, наступление кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций. В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов. Это можно сделать

Токаев считает, что СНГ доказало свою востребованность в качестве действенного международного механизма укрепления доверия между нашими государствами.

В преддверии 35-летия Содружества Глава нашего государства внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы Организации.

Как полагает Президент Казахстана, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

– По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов. Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества. Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях. В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов. В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ предлагаем провести своеобразную «мозговую атаку» на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию, – заявил он.

По его словам, ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум.