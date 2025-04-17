Ему вручен орден «Достық» I степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: Акорда

Глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с праздником Пасхи.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны.



По случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия Президент наградил орденом «Достық» I степени.