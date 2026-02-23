Долгие годы он проработал в центральных государственных органах

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом Президента за большой вклад в развитие средств массовой информации и государственное строительство Республики Казахстан орденом «Барыс» ІІІ степени награжден Игорь Матвеевич Романов, который отмечает сегодня 80-летие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Долгие годы он проработал в центральных государственных органах. В 1990-е годы Игорь Романов возглавлял пресс-службу Президента Республики Казахстан.