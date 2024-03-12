Президент направил телеграмму соболезнования родным писателя Жумабая Шаштайулы

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя и публициста, заслуженного деятеля Казахстана Жумабая Шаштайулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа, – говорится в телеграмме.

Как сообщалось, на 74-м году жизни скончался известный казахстанский писатель Жумабай Шаштайулы.

Жумабай Шаштайулы – заслуженный деятель Казахстана, стипендиат президента Республики Казахстан, обладатель международных премий имени Жамбыла и «Алаш».

В разные годы работал в ряде СМИ, в том числе в газетах «Коммунизм жолы», «Лениншіл жас», «Социалистік Қазақстан», «Жас Алаш», журнале «Жалын», возглавлял газеты «Заман-Қазақстан» и «Қазақ әдебиеті», Казахское радио.

Автор книг «Жала мен нала», «Жыр жолбарыс», «Біздің заманның Аяз би», «Жаңғырақ».