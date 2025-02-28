Президент назначил нового председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам

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Указом главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Этот пост занял Иргалиев Асет Арманович, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Иргалиев Асет Арманович родился в 1986 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, университеты Йорка и Ноттингема (Великобритания). По специальности экономист.



Трудовую деятельность начал региональным экономистом Экономического департамента Европейского Банка Развития и Реконструкции Лондона. Работал заместителем, председателем правления акционерного общества «Институт Экономических Исследований» Министерства национальной экономики.



Назначался советником премьер-министра РК, заместителем заведующего, заведующим Центром проектного управления канцелярии премьер-министра, заместителем министра национальной экономики, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.



С августа 2019 года – первый заместитель министра национальной экономики РК. В январе 2021 года назначен министром национальной экономики.

После, в 2022 году, он стал главой Агентства по стратегическому планированию и реформам. В 2023-2024 годах занимал пост помощника президента по экономическим вопросам.

16 мая 2024 года назначен постоянным представителем Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.