Президент: Никаких условий для поддержки среднего бизнеса у нас до сих пор не создано

По словам Токаева, в Казахстане выгоднее формально оставаться малым бизнесом, так как для среднего нет никаких перспектив и стимула.

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В ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz.

Первым пунктом он обозначил необходимость обеспечения верховенства права и защиты частной собственности.

Вторым пунктом он назвал важность соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

В качестве третьего приоритета президент обозначил необходимость обеспечения справедливого налогообложения, стимулирующего экономику.

Четвертый приоритет - необходимость обеспечения реальной индустриализации.

Пятым, последним приоритетом Касым-Жомарт Токаев назвал важность ускорения развития среднего предпринимательства.

"Это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики. Но здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения. По большому счету, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большую прибыль. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим", - сказал президент.

Малое предпринимательство, в свою очередь, по его словам, играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения. При этом для них налоги минимальны, практически отсутствуют проверки, имеются инструменты поддержки, создана продвинутая комфортная цифровая среда, постоянно снижаются административные барьеры. Отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса.

При этом, как отметил глава государства, именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт.

"Средний предприниматель менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Да, за последние 7 лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46%. На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5%, повысив свою долю в экономике с 5% до 6,2%. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18%, а в отдельных государствах еще выше – до 26%. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано. Скорее наоборот, в существующей нормативной среде, даже при расширении, выгоднее формально оставаться малым бизнесом. Поручаю правительству и "Атамекену" дать предложения по этому вопросу и приступить к практическим действиям", - заявил Токаев.

Он напомнил, что в Послании было поручено внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. Это должны быть и налоговые меры, и определенный иммунитет от проверок со стороны проверяющих органов, и доступ к специализированным инструментам поддержки и госзаказам. Например, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме.

"У нас в стране всего несколько сотен средних предприятий, которые вопреки всему, без господдержки успешно развиваются и осваивают экспортные рынки. При этом, насколько мне известно, многие из них до сих пор отказывались от государственной помощи из-за опасений дальнейшего преследования со стороны проверяющих органов. Здесь нужен отдельный подход: если бизнес выполняет свои обязательства и достигает заявленных целей, то ни один проверяющий не должен подходить к нему ни в период реализации проекта, ни в последующем", - указал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание он уделил следующему аспекту.

"В ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить государственную поддержку, а не сама предпринимательская деятельность. В результате, экономическая отдача от мер господдержки несоразмерна объему затраченных бюджетных ресурсов. За 2015-2021 годы объем государственной поддержки бизнеса (7 трлн тг.) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тг.) в полтора раза. И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом. Поэтому поручаю правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки", - продолжил президент.

Также, по его словам, следует проработать вопрос создания открытого единого реестра получателей мер поддержки, который будет аккумулировать сведения о них в единой информационной системе. Это позволит исключить чрезмерную концентрацию ресурсов в узком кругу предприятий, а также объективно и оперативно оценивать эффективность государственной помощи.

"При этом оценивать эффективность мер поддержки нужно исходя из увеличения уплаченных налогов, создания новых качественных рабочих мест и повышения внутристрановой ценности продукции, развития экспортного потенциала. Чтобы автоматизировать предоставление государственной поддержки и обеспечить достоверность оценки ее эффективности Правительству необходимо активно внедрять цифровые технологии, автоматизировать процессы принятия решений", - указал глава государства.

В заключение он остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей.

"Ее основная задача – стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством. Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ", - добавил Токаев.