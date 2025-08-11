Фото: t.me/aqorda_resmi

На мероприятие были приглашены 24 лауреата, в числе которых 4 обладателя золотых, 11 – серебряных и 9 – бронзовых медалей, завоеванных в таких дисциплинах, как химия, математика, физика, география, информатика и биология.

Обращаясь к юным талантам, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.

– Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах – нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом – это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта, без упорного труда, недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере. Каждая победа, каждая медаль – это результат кропотливых поисков, напряженного труда и постоянной подготовки. Особо хочу отметить огромный вклад уважаемых учителей и наставников, которые помогли развить способности своих учеников, и, тоже, безусловно, заслуживают государственных наград, – сказал Глава государства.

Он выразил благодарность всем педагогам, а также родителям, воспитавшим поколение с высоким интеллектуальным потенциалом, и подчеркнул, что будущее Казахстана – в руках созидательной молодежи.

– Наш флаг поднимается ввысь на мировых спортивных и творческих аренах в честь побед наших юных соотечественников. Высок престиж страны в сфере образования. С прошлого года наши школьники приняли участие более чем в 30 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав тысячи медалей, из которых почти 200 – золотые, свыше 300 – серебряные и около 500 – бронзовые. Столь впечатляющие результаты свидетельствуют о высоком уровне образования в нашей стране. Мы гордимся каждым победителем, защищавшим честь Казахстана за рубежом. Я вижу в вас достойных граждан нашей страны. Абсолютно уверен, что в будущем вы внесете значительный вклад в развитие Казахстана, – добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что создание условий для всестороннего развития молодежи является одной из приоритетных задач государства, и в этом направлении ведется масштабная работа, реализуются различные программы.

– В регионах страны открываются школы нового формата «Келешек мектептері». Придается большое значение повышению статуса учителя. Молодые люди, выбравшие путь науки, получают всестороннюю поддержку. Здесь особо стоит выделить международную стипендию «Болашак», в рамках которой тысячи молодых граждан прошли обучение в ведущих университетах и исследовательских центрах мира. Сегодня многие из них вносят весомый вклад в развитие страны. Наша задача – отобрать для этой стипендии самых способных и одаренных, не допуская случайных людей. Со следующего года победители международных олимпиад получат возможность учиться по программе «Болашак». Таким образом, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку талантливой и целеустремленной молодежи, – подчеркнул он.

По словам Президента, успехи молодежи на престижных международных олимпиадах демонстрируют интеллектуальную мощь нашего народа и высокий потенциал подрастающего поколения.

– Нашей стране нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры. Особо востребованными станут специалисты в области искусственного интеллекта. На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией «Росатом». На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС – это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение, – предложил Глава государства.

Президент обратился с напутствиями к молодежи нашей страны.

– Сегодня весь наш народ строит Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан. Это не просто политическая акция. Это укрепление основ нашей государственности. Мы начали эту грандиозную работу во имя будущего нашей молодежи, и теперь нам предстоит довести ее до конца. Плодами этой работы, в первую очередь, будете пользоваться вы – подрастающее поколение. Я глубоко верю в молодежь нашей страны. Не раз говорил, что юные казахстанцы – это образованные, глубоко мыслящие, талантливые и трудолюбивые граждане. Уверен, все вы в полной мере соответствуете званию Адал азамат. Будьте верны своей Родине. Вы прославляете наш народ во всем мире как нацию интеллектуалов. Смело идите по пути поиска и труда. Новое поколение равняется на вас – талантливых молодых людей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По завершении выступления Глава государства вручил обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей сертификаты на денежные премии в размере соответственно 1500, 1000 и 500 месячных расчетных показателей.